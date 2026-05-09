La Bundesliga, principal destino para Chuki: el Real Valladolid ya busca reemplazo

El canterano blanquivioleta acaba contrato en junio y el Werder Bremen aprieta para convertirlo en pieza clave de su nuevo proyecto. Mientas, los de Fran Escribá quieren acercar la permanencia en LaLiga Hypermotion ante el Real Zaragoza y sondean el mercado para sustituirlo

El Real Valladolid se prepara para perder a uno de los pocos grandes argumentos positivos de su temporada. Chuki, canterano de 22 años, acaba contrato en junio y todo apunta a que saldrá libre después de un curso en el que ha sostenido buena parte del ataque pucelano.

Según informa Matteo Moretto, el Werder Bremen es el club que más fuerte está pujando por el mediapunta. El conjunto alemán le ve como una apuesta de futuro y quiere adelantarse a otros equipos europeos que también siguen su situación.

Chuki puede dejar gratis al Real Valladolid tras su mejor temporada

La temporada del Real Valladolid está siendo mucho más incómoda de lo esperado. Tras el descenso a Segunda división, el equipo no ha logrado pelear por el regreso inmediato a Primera y se ha visto obligado a mirar durante demasiadas semanas hacia la zona baja de LaLiga Hypermotion.

En ese contexto, Chuki ha sido una de las pocas noticias realmente positivas. El canterano ha respondido con siete goles y ocho asistencias, números que le convierten en uno de los jugadores más determinantes de la plantilla y en una pieza clave para que el equipo no se haya metido en un problema todavía mayor.

Werder Bremen aprieta por Chuki y le ofrece un proyecto en la Bundesliga

El problema para el Real Valladolid es contractual. Chuki termina su vinculación el próximo 30 de junio y su rendimiento ha elevado mucho su cartel en el mercado. Retenerle en Segunda parece cada vez más complicado, especialmente si llegan propuestas de grandes ligas europeas.

Ahí aparece con fuerza el Werder Bremen. El club alemán está presionando para cerrar su incorporación y considera al jugador vallisoletano una pieza importante para su proyecto de futuro. No sería una apuesta secundaria, sino un futbolista pensado para crecer dentro de una estructura competitiva.

El contexto deportivo también ayuda. El Bremen está cerca de certificar su permanencia en la Bundesliga, con seis puntos de ventaja sobre el descenso a falta de dos jornadas. Si confirma su continuidad en la élite alemana, podrá ofrecer a Chuki un escenario atractivo: una liga potente, minutos de crecimiento y un proyecto sin la presión inmediata de un gigante.

Juventus, Stuttgart y Como también siguen la pista de Chuki

El Werder Bremen parece el mejor colocado, pero no es el único club que ha tomado nota del crecimiento de Chuki. Su situación de mercado, unido a su edad y a su producción ofensiva, le convierte en una oportunidad muy atractiva para equipos que buscan talento sin pagar traspaso.

El periodista Philipp Hinze, de Sky Sport, situó al VfB Stuttgart como otro candidato serio para llevárselo a la Bundesliga. Matteo Moretto también ha informado del interés del Como 1907, el proyecto italiano dirigido por Cesc Fàbregas, que sigue muy atento a jóvenes con margen de desarrollo.

La Juventus de Turín también ha aparecido en el radar. Según informaciones recientes, una delegación del club italiano se desplazó recientemente para seguir al jugador en directo. Ese movimiento refleja que el interés por Chuki ya no es local ni puntual, sino europeo.

Real Valladolid ya trabaja en una transición sin Chuki

El Real Valladolid asume que el próximo verano será clave para reconstruir la plantilla. La probable salida de Chuki obligará al club a buscar soluciones en una zona ofensiva donde el canterano ha sido diferencial por gol, último pase y continuidad.

La dirección deportiva ya ha empezado a moverse. El club ha concretado las llegadas de Víctor Barberá, Dani Pérez, Robin Van Duiven y Kaj de Rooij, operaciones encaminadas a dar forma al proyecto de la temporada 2026/27.

También aparece el nombre de Álex Balboa. Según adelantó Ángel García, el mediocentro vitoriano llegará libre procedente del CD Lugo. Con pasado en Deportivo Alavés y SD Huesca, aportaría físico y experiencia a una medular que necesita más solidez.

Real Valladolid se juega la tranquilidad ante el Real Zaragoza

Antes de que el mercado marque el verano, el Valladolid todavía debe cerrar la permanencia. El equipo de Fran Escribá recibe este sábado al Real Zaragoza en el José Zorrilla con 43 puntos, siete por encima del descenso y con la posibilidad de alejar definitivamente el peligro.

El rival llega en una situación mucho más delicada. El Zaragoza es penúltimo con 35 puntos y no ha ganado en sus seis últimos partidos, por lo que el duelo tiene aroma de final para el conjunto aragonés. Para el Pucela, en cambio, es la oportunidad de evitar un cierre de temporada angustioso.

Chuki resume el gran dilema del Real Valladolid

El caso Chuki explica buena parte del momento del Real Valladolid. El club ha encontrado en su cantera una respuesta deportiva en una temporada complicada, pero puede perder a su jugador más ilusionante sin recibir un solo euro de traspaso.

Para el futbolista, la Bundesliga aparece como una vía lógica de crecimiento. Para el Valladolid, su marcha sería un golpe deportivo y simbólico: perder al jugador que mejor ha conectado con la afición en un año de dudas.

El Werder Bremen aprieta, los pretendientes se multiplican y el tiempo juega en contra del Pucela. Salvar la categoría parece encarrilado, pero retener talento propio sigue siendo una asignatura pendiente.