Ingreso extra para el Real Valladolid de parte de Osasuna

El cuadro blanquivioleta recibirá en torno a medio millón de euros por haber cumplido Boyomo una de las cláusulas que tenía en el contrato tras fichaje por los navarros

En agosto de 2024, Osasuna pagó en torno a cinco millones de euros al Real Valladolid para hacerse con los servicios del defensor Boyomo. El camerunés llegaba a El Sadar tras dos buenas campañas en el Real Valladolid y un extenso periplo en el Albacete donde estuvo cuatro campañas en el Carlos Belmonte. El Real Valladolid, como suele ser habitual en estos casos, firmó una serie de variables económicas para aumentar el montante final por Boyomo.

El pasado fin de semana Boyomo alcanzó los 60 partidos oficiales con Osasuna en el encuentro ante el Barcelona que terminó con triunfo culé por 1-2. Con ese encuentro, Boyomo cumplía una de las variables que el Real Valladolid estipuló en el acuerdo al que llegó con Osasuna y por lo tanto los vallisoletanos se embolsarán medio millón de euros adicional.

El Real Valladolid se lleva un extra con el traspaso de Boyomo

Boyomo es uno de los fijos en las dos últimas campañas de Osasuna a pesar de haber existido varios cambios de entrenador. El defensor camerunés, tras cumplirse casi dos años desde su salida del Real Valladolid, aún sigue teniendo un 'vínculo' contractual con los pucelanos ya que en el José Zorrilla se guardan un 10 por ciento del beneficio que obtengan los navarros de un futuro traspaso del zaguero.

El nombre de Boyomo es un dolor de cabeza para Osasuna

Boyomo, que antes de aterrizar en España estuvo en Inglaterra en las categorías inferiores del Blackburn, tiene 24 años y una prometedora carrera por delante. El potencial de Boyomo le ha llevado a ser uno de los jugadores más apetecibles en los diferentes mercados de fichajes.

Boyomo tiene contrato con Osasuna hasta junio de 2029 y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que en cierto modo frena las intentonas por hacerse con su servicio. Osasuna lo tiene claro con Boyomo y ante un posible interés en su fichaje, se suele remitir a la cláusula citada anteriormente.

Osasuna quiere seguir aspirando a Europa

Osasuna firmó este pasado fin de semana una dolorosa derrota ante el Barcelona a pesar de que los culés no lo tuvieron nada sencillo. Con este tropiezo, los pupilos de Alessio Lisci ocupan la zona media de la tabla con 42 puntos tras 34 jornadas. Europa no está ni mucho menos descartada para el cuadro de Alessio Lisci ya que la sexta plaza está a cinco puntos.

Si bien es cierto, tras el triunfo del Celta, se alejó más aunque aún quedan por disputarse 12 puntos. Sobre esas posibilidades de Europa, el técnico de Osasuna apostó por tener que ganar tres o incluso los cuatro encuentros que quedan para quedar lo más arriba: "Pues eso, intentar ganar cuantos más partidos posibles. Y creo que tenemos que ganar mínimo tres y quizás cuatro. Intentarlo, es que no hay más. Estamos ahí y lo tenemos que intentar".