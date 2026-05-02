Osasuna 1-2 Barcelona: Lewandowski y Ferran Torres dan el golpe definitivo a LaLiga

El conjunto de Hansi Flick se llevó los tres puntos del choque de El Sadar ante los de Hansi Flick, gracias a los tantos del polaco y del español. Raúl García de Haro hizo el gol por parte de los locales

Osasuna recibió en el día de hoy del Barcelona en El Sadar. El conjunto de Alessio Lisci se vio las caras con el líder de la clasificación de LaLiga EA Sports, que buscaba ampliar con el Real Madrid en la tabla. Por otro lado, ambos equipos llegaban con bajas significantes, como las de Víctor Muñoz y Lamine Yamal.

De esta manera, Alessio Lisci decidió optar por la figura de Raúl Moro en la punta de ataque junto con Budimir. Por su parte, Hansi Flick volvió a elegir a Roony en banda derecha, que estuvo acompañado en la parcela ofensiva de jugadores como Fermín, Dani Olmo y Lewandowski.

Mucho dominio y poca amenaza: el Barça se atasca pese al 71% de posesión

El Barcelona dominó la primera parte del partido en El Sadar, registrando un 71% de posesión de balón, a diferencia de los 29% de Osasuna. Sin embargo, los de Hansi Flick no llegaron a incomodar a Sergio Herrera, pese a los dos remates a puertas que firmaron los azulgranas, además de los seis lanzamientos totales. Por otro lado, Gavi vio la tarjeta amarilla en el minuto 24 tras una dura entrada sobre Raúl Moro, lo que le tuvo apercibido por una posible roja desde entonces.

Además, Cubarsí fue de lo más destacado del Barcelona, con un total de 43 pases completados en la primera parte y estando especialmente firme cortando diferentes ataques de Osasuna. Pedri fue otra de las noticias positivas de los de Hansi Flick, liderando la posesión y el dominio azulgrana de los azulgrana en El Sadar.

Budimir lidera el peligro de Osasuna, pero el palo evita el gol en la primera parte

Ante Budimir fue uno de los jugadores más activos de Osasuna en la primera parte, registrando tres remates totales, el que más en ese tiempo. Además, tuvo la mejor ocasión del conjunto de Alessio Lisci, con una gran jugada personal que casi adelanta a los locales, pero se topó con el palo.

De la misma manera, Raúl Moro, el otro elegido en el ataque de Osasuna, llegó en diferentes ocasiones al área de Joan García desde banda izquierda, pero sin éxito final en la definifición. Tras ello, ambos equipos se marchaban a vestuarios sin goles en el marcador. Pese a ello, ni Alessio Lisci ni Hansi Flick hicieron sustituciones al comenzar el segundo tiempo.

El Barça aumenta su presión con Frenkie de Jong, Ferran y Rashford, pero sigue sin premio

La segunda parte comenzó con las mismas sensaciones de la primera, con el Barcelona dominando el esférico y haciéndose con el control del partido. Dani Olmo tuvo más protagonismo en tareas ofensivas, llegando a tener una ocasión clarísima para adelantar a los de Hansi Flick, que incluyó a Raphinha en la convocatoria más de un mes después, en el minuto 50, pero Catena lo despejó.

Por otro lado, Hansi Flick realizó un triple cambio poco después del minuto 60, introduciendo en el terreno de juego a Frenkie de Jong, Ferran Torres y Rashford, buscando más verticalidad, sobre todo gracias al inglés. En este sentido, el Barcelona comenzó a aumentat su peligro en el área de Sergio Herrera, pero sin llegar a ocasiones claras ocasiones de gol. Por otro lado, Alessio Lisci decició quitar a Ante Budimir a 20 minutos del final.

El Barça rompe el muro de Osasuna en el tramo final y se aferra al liderato

Sin embargo, Lewandowski encontró el premio del gol con un sensacional cabezazo en el minuto 81, con el que abrió el marcador, tras un gran centro de Rashford. No obstante, los de Hansi Flick no se iban a venir abajo y Ferran Torres iba a poner la directa y el segundo en El Sadar, aprovechando un desajuste defensivo de los de Alessio Lisci, que fue muy claro hablando en la rueda de prensa previa al choque.

Por su parte, Raúl García de Haro, que entró en el minuto 86, recortó distancias en el marcador con otro cabezazo en el 88', tras un centro medido de Abel Bretones. El delantero de Osasuna le ponía emoción al partido en los últimos compases del mismo en El Sadar. Díaz de Mera añadió ocho minutos en un choque que terminó siendo de alta tensión debido al resultado. Sin embargo, los de Hansi Flick se terminaron llevando la victoria.

Los próximos partidos de Osasuna y Barcelona

Tras ello, Osasuna se medirá la próxima jornada al Levante en el Ciutat del Valencia, en un choque que tendrá lugar en la jornada 35 de LaLiga EA Sports. De esta manera, los de Alessio Lisci volverán a jugar en El Sadar para recibir al Atlético de Madrid y al Espanyol, en dos partidos consecutivos ante su afición. Por último, el conjunto navarro pondrá punto y final a la temporada en el campeonato doméstico con la visita al Getafe.

Por su parte, el Barcelona recibirá al Real Madrid el próximo domingo a las 21:00 horas en el Camp Nou, en un clásico en el que ambos equipos llegan en situaciones muy diferentes. Además, el equipo de Hansi Flick visitará al Alavés en Mendizorroza. En la siguiente jornada, el conjunto azulgrana se verá las caras con el Real Betis en el feudo azulgrana y visitará al Valencia en Mestalla para despedir la temporada.

Ficha técnica:

1 – Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Torró (Barja, m. 85) Moncayola (Osambela, m. 86), Moi Gómez (Aimar, m. 69); Rubén García (Bretones, m. 86), Budimir (Raúl, m. 69), Moro.

2 – Barcelona: Joan García; Eric García (Araújo, m. 82), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi (Ferran Torres, m. 61), Pedri (Bernal, m. 88); Olmo (De Jong, m. 61); Bardghji (Rashford, m. 61), Fermín; Lewandowski.

Goles: 0-1, m.81: Lewandowski. 0-2, m.86: Ferran. 1-2, m.88: Raúl.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-manchego). Amonestó al local Moncayola y a los visitantes Gavi y Eric García.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio El Sadar ante 22.745 aficionados.