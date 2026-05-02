Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Barcelona y la derrota del Valencia en la jornada 34 de Primera

Este sábado se disputaron un total de cuatro encuentros en LaLiga EA Sports en los que se midieron Villarreal y Levante, Valencia y Atlético de Madrid, Alavés y Athletic Club y Osasuna recibiendo al Barcelona

LaLiga EA Sports ha proseguido este sábado con su jornada 34 después del arranque del pasado viernes entre Girona y Mallorca. Este sábado se vivieron cuatro interesantes duelos en los que ya se empezó a notar lo que hay en juego con el descenso y Europa por medios.

El Villarreal certificó su plaza de Champions League a costa del Levante. El Atlético de Madrid, con protagonismo canterano, hizo arder Mestalla ante el Valencia. El Athletic Club remontó a un peleón Alavés. El Barcelona cerró la jornada visitando a un Osasuna que el pasado curso ya le aguó la tarde a los de Flick pero terminó venciendo y acercándose al título liguero.

Villarreal 5-1 Levante: triunfo y Champions League garantizada en La Cerámica

El Villarreal aseguró este sábado su segunda presencia consecutiva en Liga de Campeones, un hito que nunca había logrado y que era su gran objetivo del curso, al arrollar por 5-1 en el duelo autonómico de la Comunitat Valenciana a un Levante que se complica aún más sus opciones de alcanzar la permanencia.

Valencia 0-2 Atlético de Madrid: los 'niños' la lían en Mestalla

Los goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo en los últimos quince minutos de partido sellaron el triunfo del Atlético de Madrid en Mestalla y, a su vez, acabaron con un Valencia que, desbordado durante todo el partido, no se aleja en la lucha por la permanencia a falta de cuatro jornadas para el final de Liga. Los de Simeone logran un triunfo moral de cara a la vuelta de semifinales de Champions League ante el Arsenal de la próxima semana.

Alavés 2-4 Athletic Club: Nico Williams vuelve a lo grande a reencontrarse con el gol

Los babazorros se adelantaron antes el descanso con el gol de Antonio Blanco. Robert Navarro empató en la vuelta de vestuarios. Tenaglia puso de nuevo la ventaja para los vitorianos pero entre el golazo de Sancet y el doblete de Nico Williams, pusieron a los de Quique Sánchez Flores a espensas del resultado del Sevilla y con los leones mirando a Europa.

Osasuna 1-2 Barcelona: Lewandowski y Ferran acercan LaLiga

El Barcelona impuso su dominio, pero necesitó resistir el empuje final de Osasuna para asegurar una victoria (1-2) clave en la lucha por LaLiga EA Sports, que puede lograr este domingo si el Real Madrid no gana en sus visita al Espanyol. El FC Barcelona arrancó con autoridad, generando ocasiones claras de Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque sin acierto. Osasuna, firme en defensa, fue creciendo con el paso de los minutos y avisó con peligro.

Ante Budimir estrelló un balón en el palo y el portero Joan García evitó el gol poco después. El choque se fue al descanso sin goles, con los navarros convencidos de poder competir ante uno de los mejores visitantes del campeonato. En la segunda mitad, el partido se abrió. Dani Olmo rozó el gol antes de los cambios ofensivos de Hansi Flick, y finalmente Robert Lewandowski adelantó al Barça de cabeza tras un gran centro de Marcus Rashford. Ferran Torres amplió la ventaja en el tramo final.

Resultados de LaLiga EA Sports hoy

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports