Osasuna - Barcelona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Alessio Lisci con los de Hansi Flick en El Sadar, correspondiente a la jornada 34 del campeonato doméstico

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Osasuna y al Barcelona, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

El colegiado del encuentro será Isidro Díaz de Mera, que estará acompañado de Valentín Pizarro , en el VAR.

Por un lado, Osasuna viene de ganar al Sevilla en la última jornada, que le mantiene entre la novena y décima posición con 42 puntos , a la espera de lo que haga el Athletic Club, que está jugando en estos momentos contra el Alavés.

Por otro lado, el Barcelona viene de llevarse los triunfos del choque ante el Getafe, por lo que los de Hansi Flick son líderes de LaLiga con 85 puntos.

A la espera de conocer los onces de Osasuna y Barcelona , aquí dejamos las alineaciones probables de Alessio Lisci y Hansi Flick.

"Es un partido muy bonito, para competir y para seguir demostrando nuestra evolución y ya está. El objetivo de mañana tiene que ser sólo el Barça. Luego ya veremos que pasa"

Osasuna y Barcelona se citan en el día de hoy en El Sadar. Los de Alessio Lisci vuelven a jugar en casa tras la victoria ante el Sevilla de la pasada jornada y los de Hansi Flick buscarán sentenciar LaLiga poniéndose, en caso de triunfo, a 19 puntos del Real Madrid, a la espera de lo que haga mañana.

Además, el partido entre el Osasuna y Barcelona llega con bajas importantes en los dos equipos, como son las de Víctor Muñoz, por un lado, y Lamine Yamal, por otro lado. El colegiado del encuentro será Isidro Díaz de Mera, que estará acompañado de Valentín Pizarro, en el VAR.

Así llega Osasuna al duelo contra el Barcelona

Osasuna viene de conseguir un importante triunfo ante el Sevilla, tras dos empates y una derrota, ante Alavés, Real Betis y Athletic Club, respectivamente. Por ello, los de Alessio Lisci se han situado en la décima posición de LaLiga EA Sports con 42 puntos. De esta manera, la victoria en el día de hoy le podría servir al equipo rojillo para soñar con la plaza europea en esta recta final de temporada.

Además, Osasuna llega tras recibir cuatro goles en las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports, algo que le ha hecho mantenerse en la parte media alta de la clasificación. Sin embargo, el rival de hoy será el Barcelona, que ganó en el encuentro de ida, del pasado 13 de diciembre, con dos goles de Raphinha, que vuelve hoy a la convocatoria más de un mes después.

La baja de Víctor Muñoz, determinante en Osasuna

Víctor Muñoz ha sufrido una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. El delantero de Osasuna, por ello, se perderá su primer partido de la temporada con el conjunto de Alessio Lisci en LaLiga EA Sports. Pendiente de evolución, el jugador de 22 años espera poder participar en los últimos compromisos que tiene el equipo rojillo esta campaña, con enfrentamientos ante el Levante, Atlético de Madrid, Espanyol y Getafe.

Sobre el regreso de Víctor Muñoz habló Alessio Lisci en rueda de prensa: "Puede depender de todo. Como ahora mismo no sabemos plazos tampoco le hemos dado muchas más vueltas. Cuando el momento de que vuelva esté cerca, miraremos si esperamos un partido más o uno menos". Además, la buena noticia es la vuelta de Iker Benito, ausente desde finales del mes de octubre de 2025.

Raphinha, refuerzo de lujo para el tramo final de temporada en el Barcelona

Por otro lado, Raphinha es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona. El brasileño se lesionó en el encuentro contra Brasil, amistoso, del pasado 26 de marzo, por lo que ha estado apartado de los terrenos de juego desde entonces. Hansi Flick ha echado a en falta a un jugador en su carácter para partidos como el de la eliminatoria de UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid.

De esta manera, Raphinha podría tener minutos en en el día de hoy en El Sadar. Hansi Flick cuenta con las bajas de Christensen y Lamine Yamal, por lesión muscular, y de Jules Koundé, que vio la quinta amarilla en el duelo de la pasada jornada ante el Getafe y debe cumplir castigo por acumulación de las mismas.

Así llega el Barcelona al encuentro en El Sadar

El Barcelona llega en un gran momento de forma al partido contra Osasuna. Los de Hansi Flick han alcanzado las nueve victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, por lo que siguen siendo líderes con 85 puntos. Además, la solidez defensiva está siendo una de las claves en los últimas jornadas del conjunto azulgrana, ya que no han recibido goles ni ante el Getafe ni Celta de Vigo, por lo que esperan repetir hoy en El Sadar.

Por ello, pese a la baja de Lamine Yamal, el Barcelona espera poder ampliar la ventaja en la clasificación con el Real Madrid y acercarse cada vez más al título de LaLiga, que sería el segundo consecutivo tras el conseguido la temporada pasada. Además, los de Hansi Flick ha vencido nueve de los 11 encuentros del campeonato doméstico contra Osasuna, por lo que podrían seguir sumando buenas noticias y mejorando este registro.