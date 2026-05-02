Simeone y los canteranos: "Son trabajo de Torres y es un premio para el Atlético"

El entrenador del Atlético de Madrid ha valorado el rendimiento de los más jóvenes, fundamentales para la victoria de los suyos en Mestalla ante el Valencia

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha valorado el rendimiento de los canteranos en el triunfo de su equipo contra el Valencia en Mestalla. "Gran partido de Boñar, de Morcillo, que trabajo muy bien. Luego la calidad de Cubo, que tiene talento y hablé en la previa. Iker tiene lo que se vio, explosivo, estos chicos son trabajo de Torres y es un premio para el Atlético", ha manifestado el argentino a la conclusión del encuentro.

Para Simeone no es ninguna sorpresa el rendimiento de estos jóvenes jugadores del Atlético de Madrid. "No me sorprende. Cuando uno está en el Atlético tiene que tener esta característica y necesitamos de ellos. Los jóvenes respondieron bien y también los grandes. Necesitamos chavales de ese tipo", ha asegurado.

Simeone y la mejor versión de Nahuel Molina

Con cuatro canteranos en el once inicial, Iker Luque y Cubo fueron los que marcaron los goles de la victoria Atlético. Dos futbolistas que partieron desde el banquillo. Simeone también ha reparado en la aportación de los veteranos para vencer al Valencia. Uno de ellos Nahuel Molina: "Tengo clarísimo que su mejor juego está en transiciones, de mitad de campo para adelante. Tiene gol, tiro, asistencias... Cuando está más ofensivo esto nos lo puede dar. Desde más atrás es más difícil. Tenía pensado el partido como pasó". No fue el único del que ha hablado: "Podemos sumar a Robin, a Musso. Cuando el equipo los necesita, dan el máximo. Se puede jugar mal o bien, pero necesita el Atlético tener eso en plantilla. Cuando gestionamos una plantilla necesitamos gente como ellos".

Simeone también fue rotundo al ser preguntado por lo que le diría a aquellos que piensan que la competición se adultera con la alineación de tantos jóvenes. "Nada", ha respondido el argentino que ya procedió de manera similar ante el Elche y el Sevilla a la hora configurar sus onces rotando a los más habituales y dando entrada a jóvenes canteranos desde el inicio de los partidos.

Ahora el Atlético de Madrid tiene su mente en la cita de la vuelta contra el Arsenal en las semifinales de la Champions League. "Siempre queremos ganar. Cuando rotamos antes no merecimos perder. Necesitábamos hacer un trabajo con trabajo y jerarquía. Ahora a descansar y pensar en el martes", ha indicado el preparador del Atlético de Madrid acerca de ese partido en el que aspira a clasificarse para la final y dejar en la cuneta al Arsenal.