30 aniversario

Elche - Atlético de Madrid, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre Elche y Atlético de Madrid desde el Martínez Valero...

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Fernando RuizFernando Ruiz 2 min lecturaSin comentarios
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El Elche repite el once que ganó al Valencia la última jornada mientra que la gran novedad en el equipo de Simeone es la vuelta de Jan Oblak y los canteranos Boñar y Julio Díaz en los laterales. Oportunidad de nuevo para los menos habituales de Simeone...

Los hombres del Cholo ya se encuentra en el Martínez Valero...

Táctica 2

¡Y EL ONCE DE SIMEONE!

Táctica 2

¡CONFIRMADO EL ONCE DE SARABIA!

Silbato

EL ÁRBITRO DEL PARTIDO

El colegiado que imparte justicia hoy sobre el terreno de juego será el balear Guillermo Cuadra Fernández, quien estará asistido desde el VAR por Raúl Martín González.

Así está el Martínez Valero en la tarde de hoy...

Táctica 2

A la espera de conocer los onces oficiales en poco menos de una hora, aquí os dejamos el análisis de los posibles onces titulares para el choque de hoy.

¡MUY BUENAS TARDES!

La jornada 33ª de LaLiga continúa este miércoles y arranca con un Elche - Atlético de Madrid en el Martínez Valero...

El Atlético de Madrid retoma LaLiga apenas tres días después de la derrota en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en la tanda de penaltis. Enfrente tendrá un Elche que necesita imperiosamente ganar para ganar algo de distancia con la zona descenso. La Champions es la única opción de título que le quedan a los rojiblancos y ocupará un lugar absolutamente prioritario en los planes del cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone. Todo hecho ya en la medida de lo posible en la Liga, porque se clasificará entre los cuatro primeros, solo a falta de saber si será como tercero o cuarto.

Son baja José María Giménez, con una dolencia muscular; David Hancko, por un esguince de tobillo, del que ultima su recuperación; y Alexander Sorloth y Ademola Lookman, por unas molestias que conllevan el riesgo de una lesión, según el club. Aparte de los lesionados, tampoco han viajado Julián Alvarez, Koke, Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, a los que el técnico dosifica y da descanso para los próximos retos.

En el Elche vuelve Pedro Bigas tras cumplir sanción, mientras que el congoleño Grady Diangana, Marc Aguado y Yago de Santiago ya se han recuperado de sus problemas físicos y estarán a disposición del entrenador.

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