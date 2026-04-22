Elche - Atlético de Madrid: Alineaciones posibles y cómo ver en tv y online el partido de la LaLiga

El equipo que entrena Eder Sarabia necesita la victoria para intentar salir de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que el conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone no tiene nada que jugarse en LaLiga ya que va a terminar entre los cuatro primeros clasificados

Elche CF y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles, a partir de las 19:00 horas, en un partido de la jornada 33 de LaLiga que es clave para la pelea por la permanencia en Primera división. El Elche CF que entrena Eder Sarabia necesita el triunfo para salir de los puestos de descenso a Segunda división, teniendo una oportunidad perfecta para sumar los tres puntos ya que se mide a un Atlético de Madrid desgastado, y tocado, por haber jugado y perdido la final de la Copa del Rey hace unos días y que está pensando más en la semifinal de la UEFA Champions League ya que en LaLiga va a terminar entre los cuatro primeros clasificados.

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¿Dónde ver por TV el partido Elche CF - Atlético de Madrid de LaLiga?

El partido que disputan el Elche CF y la Atlético de Madrid comienza a las 19:00 horas en el Estadio Martínez Valero y se podrá ver por la plataforma DAZN el cual también se puede sintonizar a través de Movistar+ y de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 33 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido Elche CF - Atlético de Madrid de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club alicantino y de la entidad madrileño habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Elche CF - Atlético de Madrid de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Elche CF y la Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.

Elche No Iniciado - At. Madrid

Posibles alineaciones del Elche CF - Atlético de Madrid de la jornada 33 de LaLiga:

En el aspecto futbolístico, el Elche CF tiene las dudas de Adam Boayar y Buba Sangaré, que tienen molestias físicas. Por su parte, el Atlético de Madrid tiene las bajas seguras de Ademola Lookman, Alexander Sorloth, David Hancko y José María Giménez.

Elche CF: Dituro; Pétrot, Affrengruber, Pétrot; Tete Morante, Marc Aguado, Aleix Febas, Germán Valera, Cepeda; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Pubill, Le Normand, Julio Díaz; Johnny Cardoso, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza; Thiago Almada, Álex Baena y Nico González.