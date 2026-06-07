Las Palmas - Málaga, en directo el partido de la ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera División

Sigue el minuto a minuto, en ESTADIO Deportivo, del encuentro que enfrentará a los de Luis García con los de Funes en el Estadio de Gran Canaria, correspondiente a la ida de semifinales del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Las Palmas y Málaga , correspondiente a la ida de semifinales de los playoff de ascenso a Primera División.

El colegiado del encuentro entre Las Palmas y Málaga será Andrés Fuentes , que estará acompañado de José Antonio López en el VAR.

Las Palmas - Málaga: horario, dónde ver en tv y alineaciones probables en la ida de semifinales del playoff de ascenso a LaLiga

A la espera de conocer las alineaciones de Las Palmas y Málaga, por aquí dejamos las alineaciones probables de ambos equipos.

Así recibe la afición de Las Palmas a su equipo a la llegada al Estadio de Gran Canaria.

Las Palmas recibe al Málaga en el día de hoy en el Estadio de Gran Canaria. Los de Luis García y los de Funes miden sus fuerzas en el encuentro correspondiente a la ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera División. Ambos equipos llegan en dinámicas diferentes pero con un mismo objetivo, que no es otro que el de alcanzar la última ronda antes de conseguir plaza en LaLiga EA Sports.

El colegiado del encuentro entre Las Palmas y Málaga será Andrés Fuentes, que estará acompañado de José Antonio López en el VAR. El Estadio de Gran Canaria, como no podía ser de otra manera, ofrecerá una gran entrada. Sin embargo, la eliminatoria se debería de decidir el próximo miércoles 17 en La Rosaleda, día fijado para el partido de vuelta y decisivo.

Las Palmas se blinda en defensa para el playoff de ascenso a Primera División

Las Palmas, por un lado, acabó la temporada en LaLiga Hypermotion en la quinta posición de la tabla con 73 puntos, precisamente los mismos que el Málaga. Los de Luis García registraron, al cabo de las 42 jornadas, 20 victorias, 13 empates y nueve derrotas. Además, lograron 57 goles a favor y 40 en contra, el segundo con menos tantos recibidos de toda la Segunda División. Por ello, los locales hoy volverán a hacerse fuertes en defensa.

Además, Las Palmas puede llegar con ganas de revancha, ya que en el último partido contra el Málaga salieron vencedores los de Funes por 2-0, en el choque que tuvo lugar en La Rosaleda el pasado 11 de abril. Adrián Niño y Joaquín fueron los goleadores de un partido que dejó un sabor amargo en el conjunto de Luis García, que espera una versión diferente de su equipo en el importante choque de hoy en el Estadio de Gran Canaria.

El Málaga llega lanzado al playoff: 73 puntos, racha imponente y ventaja de jugar la vuelta en La Rosaleda

Por otro lado, el Málaga acabó la temporada en la cuarta posición con 73 puntos. Los de Funes registraron 21 victorias, 10 empates y 11 derrotas en 42 jornadas de LaLiga Hypermotion, además de alcanzar los 75 goles a favor y de recibir un total de 52 tantos durante la campaña. Por su parte, el equipo malacitano viene de una buena racha de resultados, ya que ha vencido cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Además, el hecho de que el partido de vuelta de esta eliminatoria sea en La Rosaleda le puede dar más tranquilidad al Málaga a la hora de afrontar este choque. Por otra parte, Funes podrá alinear un once de plenas garantías con el que plantar cara a Las Palmas y llevarse un buen resultado para el encuentro ante su afición del proximo miércoles 10 de junio.

Las bajas confirmadas en Las Palmas y Málaga para el partido de hoy

En el apartado de bajas, hay hasta seis jugadores de Las Palmas que se han quedado fuera de la convocatoria para el partido de hoy por diferentes lesiones musculares: Sergio García, Alejandro García, Loiodice, Sandro Ramírez, Jeremía Recoba, Viti. Por ello, Luis García deberá afrontar el partido planteando un once con el que consiga un resultado a favor importante para encarrilar la eliminatoria.

El Málaga también sufre bajas en diferentes posiciones del campo. Funes no podrá contar en el día de hoy con Haitam Abaida, Josué Dorrio, Juanpe, Luismi, Alex Pastor, pero podrá alinear a otros futbolistas de la talla de David Larrubia, Chupe, Joaquín Muñoz o Dani Lorenzo. Con todo ello, y tras el Castellón - Almería de ayer sábado, el Estadio de Gran Canaria espera impaciente a una de las citas más esperadas cada temporada.