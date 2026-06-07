Funes, entrenador del Málaga, avisa: "La vuelta va a ser muy exigente"

El técnico del Málaga compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, tras la victoria ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, gracias a un gol de David Larrubia que marca el camino del playoff de ascenso a Primera División: "Muy satisfecho por lo que hemos visto aquí"

El Málaga venció a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Un gol de David Larrubia en la segunda parte fue suficiente para que los de Funes se llevasen un importantísimo triunfo de cara al partido de vuelta en La Rosaleda. De esta manera, el técnico del conjunto malacitano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la victoria de los suyos ante el conjunto de Luis García.

Funes lo deja claro: "Celebro cómo el equipo ha mantenido la compostura"

En primer lugar, Funes habló del plan con el que venían al partido: "No podíamos jugar de otra manera. Si vienes aquí y te metes atrás, las opciones de ganar son pocas. Nos han puesto en dificultad porque te quitan la pelota. Celebro cómo el equipo ha mantenido la compostura en el partido, quizá si incluso llegamos a estar más acertados en los quince minutos finales, nos hubiésemos llevado una brecha al igual más grande, pero muy satisfecho por lo que hemos visto aquí".

Además, Funes avisa a sus jugadores: "Todo puede pasar en la vuelta, como una expulsión en el minuto 10 o dos lesiones en el 40’. Queda mucho camino por andar. Ellos tienen muchos partidos en Primera. Cuidado con aventurarnos. Desde la confianza, centrarnos en lo que nos queda. Y pensar en ganar a Las Palmas el miércoles, hay que grabarlo a fuego".

Funes avisa: "Las Palmas asumirá riesgos en La Rosaleda"

Por otro lado, Funes habló del estado físico de sus jugadores: "Alguno me ha dicho que ya queda la mitad. Pero puede que quede más de la mitad, entonces cuando tienes un rival como este… bien hacemos en recuperar bien. La vuelta va a ser muy exigente. La energía ya no le sobra a nadie. Muy importante que los cambios nos hayan mantenido en el partido. Hemos llegado en un buen momento al tramo final".

El entrenador del Málaga elogió también al vestuario: "El equipo ha tenido personalidad, alegría y pasión en lo que estaba haciendo. Hemos terminado disfrutando del partido. Sí que nos gustaría que este partido se repita el miércoles independientemente del resultado, con situaciones de área o cuatro disparos a puerta. Las Palmas asumirá más riesgos en La Rosaleda, cambiarán cosas seguro y hay que estar atentos, porque talento sabemos que tienen y están muy bien trabajados".

Funes elogia a la afición del Málaga: "Impresionante"

Funes, tras la victoria ante Las Palmas, habló del hecho de que a Las Palmas le hacen falta dos goles en la vuelta: "Vi una vez a un equipo ganar una Champions en minuto y medio, aquel Bayern-Manchester United (final del 99), de esos hay unos cuantos. Hay que tener nuestra identidad de principio a fin. Hay que entregar todo lo que tengamos y más. Y si no somos capaces de poner todo lo que tenemos, no va a pasar la eliminatoria. Lo que ya hicimos atrás, ya no vale para nada. Las Palmas hará cambios y hay que estar preparados para lo que nos venga".