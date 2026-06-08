Luis García, técnico de Las Palmas, no se rinde: "Queda mucha tela que cortar"

El técnico de Las Palmas, por su parte, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la derrota frente al Málaga, lanzando un mensaje pensando en la remontada: "Hemos visto muchos ejemplos donde en el partido de vuelta hay un vuelco en el marcador"

Las Palmas perdió contra el Málaga en el Estadio de Gran Canaria. Los de Luis García perdieron la oportunidad de conseguir un buen resultado ante su afición antes del partido de vuelta en La Rosaleda. Sin embargo, el gol de David Larrubia decantó la balanza a favor de los de Funes. Tras ello, el técnico asturiano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el 'pinchazo' del día de hoy.

Las Palmas falló en los últimos metros, firmando tan solo dos tiros a puerta en los 90 minutos. Sin embargo, el conjunto de Luis García registró 12 remates, pero la falta de acierto fue decisiva para que el Málaga se terminase llevando la victoria del Estadio de Gran Canaria. Por ello, el equipo canario deberá anotar, como mínimo, dos goles en La Rosaleda para tener opciones de pasar a la final del playoff de ascenso a Primera División.

Luis García: "Estamos a solo un gol de forzar la prórroga"

Por su parte, Luis García ofreció sus valoraciones tras la derrota: "Un partido típico de playoff. Muy cerrado, donde ha sido difícil generar situaciones de gol. Y en la segunda parte salimos muchísimos mejor. Cuando mejor estábamos, encajamos ese gol que momentáneamente nos deja con la eliminatoria perdiendo. Pero hemos insistido hasta el final, con esa acción de Bravo que no era fuera de juego y que de haberla competido era el empate. Queda mucha tela que cortar"

Además, el técnico de Las Palmas recuerda que "estamos a solo un gol de forzar la prórroga. Somos capaces. Entiendo la frustación de la gente, pero lo vamos a luchar hasta el final. Hemos visto muchos ejemplos donde en el partido de vuelta hay un vuelco en el marcador. Lo vamos a luchas hasta el final".

Luis García: "Tenemos un partido de vuelta que prepararemos con la máxima ilusión"

Por otro lado, Luis García no quisó hablar de los datos anteriores con el Málaga: "Eso es estadística pura y dura. No pienso en nada de lo que ha pasado antes. Confío plenamente en los jugadores. Sé de lo que son capaces. No me pongo en el plano negativo, todo el contrario. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Y hemos hecho muchas cosas bien para estar aquí"

Sobre si el partido le había superado, el entrenador de Las Palmas, tras la derrota ante el Málaga, afirmó que "es una falta de respeto a un profesional. Siempre he sido respetuoso y no me pongo a valorar el trabajo de la prensa. He estado muy tranquilo con mi staff. Tenemos un partido de vuelta, que prepararemos con la máxima ilusión y porque somos capaces".

Luis García pone el foco en la visita a La Rosaleda

Por último, Luis García comentó si cambiaría algo en el partido de vuelta: "Tampoco hay que volverse loco, porque un gol lleva la eliminatoria hasta el 90'. El problema es encajar y tener que meter varios goles. Queda mucho y a ver qué pasa. Aquí se ha perdido un ascenso en 30 segundos, imagina qué puede suceder"

El técnico de Las Palmas añadió que "quién sabe si en el minuto 5 te poner 0-1, el fútbol es tan caprichoso que muchas veces no sabes por dónde puede salir. Sabemos que La Rosaleda es un gran estadio, muy bonito, al igual que el del Almería y conseguimos ganar 1-2. Un estadio donde se respira fútbol y seguro que veremos una vuelta muy bonita".