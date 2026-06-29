Las Palmas despide a una leyenda: Jonathan Viera dice adiós tras 295 partidos como amarillo

El atacante grancanario cierra definitivamente su etapa en el club amarillo a los 36 años, con 78 goles y una historia marcada por regresos, ascensos y liderazgo divididos en diferentes temporadas entre Primera y Segunda división

Jonathan Viera y la UD Las Palmas separan sus caminos de forma definitiva. El futbolista grancanario, uno de los nombres más simbólicos de la historia reciente del club amarillo, cierra una relación de varias etapas, 295 partidos oficiales y 78 goles.

El adiós llega a los 36 años, después de una última temporada con menos protagonismo, pero con el mismo peso emocional de siempre. Viera no ha sido un jugador más en Gran Canaria: ha sido bandera, talento, discusión, regreso y pertenencia.

Jonathan Viera cierra en la UD Las Palmas una historia de 295 partidos

Las Palmas pierde mucho más que un futbolista. Pierde a uno de esos nombres que explican una época, un estilo y una forma de entender el fútbol en la isla. Jonathan Viera debutó con el primer equipo amarillo en la temporada 2009/10 y, desde entonces, su carrera quedó ligada de manera casi permanente al club de su vida.

La propia entidad amarilla destacó en su despedida que el grancanario pone fin a una carrera profundamente unida a Las Palmas, con 295 partidos oficiales y 78 goles. El dato resume la dimensión deportiva, pero no alcanza para medir del todo lo que ha significado su figura.

Viera fue protagonista de ascensos, regresos inesperados, momentos de brillo técnico y también etapas de desgaste. Su relación con Las Palmas nunca fue plana. Precisamente por eso resultó tan poderosa: hubo talento, orgullo, roces, reconciliaciones y una conexión emocional difícil de fabricar.

En su mensaje de despedida, el jugador habló del “club de mi vida” y de haber defendido el escudo con el orgullo de representar a su tierra. Una frase que encaja con toda su trayectoria. Viera podía cambiar de equipo, de país o de competición, pero su nombre siempre terminaba regresando a Gran Canaria.

Los números de Jonathan Viera en su última temporada en la UD Las Palmas

Su última campaña en la UD Las Palmas tuvo un papel más secundario que en etapas anteriores. Ya no fue aquel futbolista total sobre el que giraba todo el juego, pero sí mantuvo presencia, personalidad y capacidad para aportar en momentos concretos.

Jonathan Viera disputó 30 partidos en la temporada 2025/26, acumuló 1.290 minutos, marcó un gol y repartió dos asistencias. También registró 22 disparos, 12 de ellos a portería, y completó 15 regates, con un 65% de éxito.

Las Palmas despide a un símbolo antes de abrir otro proyecto

El adiós de Jonathan Viera llega en plena reconstrucción de la UD Las Palmas. El club amarillo no logró el ascenso y ha iniciado una nueva etapa deportiva, con cambios en el banquillo, movimientos en la plantilla y la obligación de volver a competir por estar arriba en Segunda división.

No es una salida sencilla. Viera pertenece a esa clase de futbolistas que no se sustituyen solo con fichajes. Su ausencia se notará en el campo, pero también en el relato del equipo, en la memoria del vestuario y en la identificación de la grada.

El futuro de Jonathan Viera tras su despedida de Las Palmas

A los 36 años, Jonathan Viera deberá decidir ahora cuál es el siguiente paso. La opción de buscar un nuevo equipo sigue abierta, aunque el escenario apunta a un destino de menor exigencia competitiva o incluso a una reflexión más profunda sobre la retirada.

Lo que parece cerrado es su vínculo deportivo con la UD Las Palmas. Esta vez, el adiós tiene aroma definitivo. Ya no se trata de una pausa ni de otra salida con posibilidad de regreso inmediato. El club avanza hacia otro ciclo y el futbolista empieza a mirar una etapa distinta.

Jonathan Viera se marcha con números de leyenda y con una huella que no cabe solo en las estadísticas. En la UD Las Palmas fue talento, capitán, símbolo y contradicción, en varias temporadas donde el centrocampista fue mucho más que un futbolista.