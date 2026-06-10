Málaga 1-1 Las Palmas: Joaquín pone a los andaluces en la final del playoff de ascenso y los malacitanos se medirán al Almería

Los de Funes, tras eliminar al conjunto de Luis García con un 2-1 en el resultado global, logran el pase a la final del playoff de ascenso a Primera División, por lo que se medirán al Almería en un derbi andaluz que decidirá qué equipo sube a LaLiga EA Sports

El Málaga recibió a Las Palmas en La Rosaleda. Ambos equipos se enfrentaban por un puesto en la final del playoff de ascenso a Primera División. De esta manera, Funes y Luis García salieron con los mejores jugadores disponibles para pasar la eliminatoria. En este sentido, Javi Montero entró en el lugar del lesionado Galilea y Jonathan Viera por Pejiño, únicos cambios en los dos onces titulares.

De esta manera, el Málaga comenzó con Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo, Joaquín; Carlos Dotor, Chupe. Las Palmas, por su parte, empezó con los siguientes futbolistas: Horkas; Marvin Park, Alex Suárez, Mika Mármol, Clemente; Miyashiro, Amatucci, Kirian, Jonathan Viera; Jesé Rodríguez, Manu Fuster.

Jesé Rodríguez silencia La Rosaleda y el Málaga se queda sin pólvora

Las Palmas comenzó el encuentro en La Rosaleda de manera inmejorable. Marvin aprovecha el espacio que dejó Rafita para llegar hasta linea de fondo, el lateral ve a Jesé Rodríguez y el delantero, desde el punto de penalti, estrena el marcador y aventajando a los de Luis García. El Málaga recibía un jarro de agua fría a las primeras de cambio, pero con todo por decidir en el resto del encuentro.

En este sentido, el Málaga se fue activando conforme iban pasando los minutos, con posesiones largas y buscando la portería de Horkas. Sin embargo, los de Funes fallaron en el gol, ya que no lograron firmar ni un tiro entre los tres palos, registrando tres remates en total. Por su parte, Las Palmas logró tres, sobre todo con un Estanis que tuvo hasta dos ocasiones para poner el segundo en La Rosaleda, con dos lanzamientos.

Larrubia y Chupe no terminan de entrar en el partido

Larrubia, que venía de anotar en la ida, tuvo varias internadas por banda derecha, pero fueron bien defendidas por Clemente. El lateral de Las Palmas tuvo trabajo durante la primera parte, provocado también por los ataques de Carlos Puga. Por otra parte, Chupe tuvo poco protagonismo. El delantero estuvo bien vigilado por Mika Marmol y Álex Suárez, por lo que apenas tuvo incidencia en el juego.

Diferente fue el primer tiempo de Jesé Rodríguez, activo en los ataques de Las Palmas y recibiendo y descargando balones para iniciar alguna contra. El ex de Real Madrid y PSG, entre otros, fue de lo más destacado del conjunto de Luis García, que buscaba un nuevo gol para evitar la prórroga. Además, ni Funes ni el técnico del equipo canario consideraron hacer cambios al comienzo de la segunda parte.

La Rosaleda estalla: gol de Joaquín y el Málaga despierta a tiempo

Por otro lado, el partido siguió agitándose en cada jugada. La Rosaleda se encendió con una patada de Jesé Rodríguez sobre Alfonso Herrero, por lo que el delantero de Las Palmas, que fue sustituido tras la jugada, vio la tarjeta amarilla. Funes puso jugadores a calendar pero mantenía más calma en la toma de decisiones. No obstante, el Málaga seguía sin apenas incomodar a Horkas, excepto con un remate de cabeza de Chupe.

Sin embargo, Joaquín iba a hacer estallar a La Rosaleda con su tanto en el minuto 69. El centrocampista del Málaga aprovechó un balón que quedó suelto en el área de Las Palmas para derribar la portería de Horkas, que estaba siendo un muro. Tras ello, Luis García movió el banquillo dando entrada a Pejiño y Valentín Pezzolesi. El estadio malacitano, mientras tanto, no dejaba de animar a los de Funes en los últimos compases del partido.

Funes, que ya afirmó la exigencia del partido, se mostraba intranquilo en la zona de banquillos, conscientes de todo lo que había en juego. Finalmente, el Málaga salió victorioso de la eliminatoria, gracias al gol de David Larrubia en el encuentro de ida, que le dio la ventaja para los de Funes, que se clasifican a la final del playoff de ascenso a Primera División.

- Ficha técnica

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino (Niño, m.67), Dotor (Brasanac, m.87), Joaquín (Aaron Ochoa, m.87); Dani Lorenzo (Rafa Rodríguez, m.67) y Chupete (Ramón Enríquez, m.75).

1 – Las Palmas: Dinki Horkas; Marvin (Pezzolesi, m.72), Álex Suárez, Mika Marmol, Clemente; Miyashiro, Amatucci (Iván Medina, m.86), Kirian, Estanis (Pejiño, m.72); Jonathan Viera (Manu Fuster, m.61); y Jesé (Iker Bravo, m.61).

Goles: 0-1, M.3: Jesé. 1-1, M.70: Joaquín.

Árbitro: Rafael Sánchez, (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Ochieng (m.38), Gorka Gorosabel (m.56) (m.72) y a los visitantes Jesé (m.58), Aaron Ochoa (m.55) y Rafita (m.78).

Incidencias: Partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores