Málaga - Las Palmas, en directo el partido de la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera División en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el conjunto de Funes y el de Luis García en La Rosaleda, correspondiente a la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera División

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Málaga y Las Palmas , correspondiente a la vuelta de semifinales de los playoff de ascenso a Primera División.

Málaga y Las Palmas se enfrentan en el día de hoy en La Rosaleda. Los de Funes y los de Luis García se vuelven a ver las caras por un puesto en la final del playoff de ascenso a Primera División, donde ya espera el Almería tras derrotar al Castellón ayer martes. El colegiado del encuentro será Rafael Sánchez, que estará acompañado por Javier Iglesias en el VAR.

Las Palmas viaja a Málaga forzada a afinar la puntería

El encuentro viene precedido del choque del pasado domingo en el Estadio de Gran Canaria, dónde David Larrubia decidió el mismo con su gol en el minuto 57, con el que dejó en ventaja al Málaga de cara el partido de hoy en La Rosaleda. Por ello, Las Palmas llega a la Costa del Sol con el reto de hacer, como mínimo, dos goles más, por lo que tendrá que mejorar ese aspecto, ya que en el de ida tan solo registraron dos tiros a puerta, de 12 remates.

Las Palmas parte con la necesidad de que sus delanteros tengan su día de cara al gol, por lo que el foco lo tendrán jugadores como Jesé Rodríguez y Manu Fuster, que apuntan de nuevo al once titular. Además, los de Luis García tiraron menos entre los tres palos que el Málaga, que registró cuatro remates y uno de ellos fue el del gol de Larrubia. Por eso, el técnico del equipo canario podría modificar incluso algunas piezas en su alineación.

Las Palmas vuelve a una Rosaleda de la que no guarda buen recuerdo esta temporada

Por otra parte, el Málaga cuenta con bajas importantes para este decisivo partido ante Las Palmas. Una de ellas es la de Einar Galilea. El central cayó lesionado el pasado domingo y tuvo que pedir el cambio en el minuto 41, por lo que entró un Javi Montero que se espera que sea titular en el duelo de La Rosaleda. El resto de ausencias para recibir a los de Luis García son las de Josué Dorrio, Juanpe, Luismi y Alex Pastor.

Las Palmas no se queda corta en este aspecto. ya que cuenta con hasta cuatro jugadores que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, como son Alejandro García, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez y Jeremía Recoba. Por ello, Luis García podría sorprender con un cambio en su once titular, consciente de que tiene que remontar en un estadio como La Rosaleda del que no guarda buebn recuerdo esta temporada.

Las Palmas volverá a jugar en el estadio del Málaga tras la derrota del pasado once de abril, dónde los de Funes salieron victoriosos gracias a los goles de Joaquín Muóz y Adrián Niño. Por ello, el conjunto malacitano intentará repetir la versión que dio en ese encuentro, al igual que en el del pasado sábado en el Estadio de Gran Canaria, con una victoria por 0-1 con la que los andaluces dieron el primer paso en la eliminatoria.

Duelo de goleadores: Chupe desafía a Jesé y Fuster por el último billete hacia el ascenso

Por otro lado, Málaga y Las Palmas se aferrarán al estado de sus jugadores claves para poder avanzar a la final del playoff de ascenso a Primera División, dónde ya espera un Almería que derrotó al Castellón. En este sentido, Chupe será uno de los encargados en hacer gol para el equipo de Funes. El delantero lleva 24 tantos esta temporada, solo superado por Sergio Arribas, que lleva 25, tras el tanto que logró en Castalia.

Luis García apuntará a Jesé Rodríguez como una de sus 'armas' para lograr remontar en La Rosaleda. El delantero de 33 años lleva diez goles esta temporada en los 34 partidos que ha jugado. Cifras ligeramente inferiores las que tiene Manu Fuester, con ocho tantos y once asistencias en 43 encuentros que ha disputado esta campaña. Las Palmas llega con el ilusionante reto de llegar al último desafío para poder aspirar al ascenso a Primera División.