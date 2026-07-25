Luis García se estrena con victoria en el Mallorca y deja buenas sensaciones

El club balear deja buenas sensaciones en su primer partido de pretemporada, con una victoria por 3-0 y el el estreno de los fichajes de este mercado

Este sábado 25 de julio ha sido el estreno del Mallorca, que ha disputado su primer partido de pretemporada contra el Al-Fateh. Luis García se ha estrenado con muy buenas sensaciones, con una contundente victoria del conjunto bermellón, que afronta una temporada en la Segunda división española. Por ello, su nuevo entrenador ha querido probar una alineación que podría ser el once titular una vez arranque la competición liguera. Una primera toma de contacto muy positiva.

El equipo balear se ha impuesto por 3-0 al club saudí, dejando buenas sensaciones en un primer amistoso. Sin embargo, aún tienen mucho trabajo por hacer, aunque ya con un mercado de fichajes bastante encaminado. El objetivo principal del Mallorca este curso va a ser buscar el ascenso, pero La Liga Hypermotion siempre está muy ajustada, por lo que no hay que confiarse por esta victoria.

Luis García se estrena en el Mallorca con una importante victoria en pretemporada

El Mallorca ha conseguido una gran victoria en su primer partido de pretemporada, en el que se han impuesto por 3-0 al equipo de Arabia Saudí en Marbella. El conjunto bermellón dominó el balón desde los primeros compases del partido, que comenzó dormido, y pudieron estrenar el marcador en la primera parte, con un gol de Zito Luvumbo en el minuto 40, para firmar un doblete tan sólo cinco minutos después.

En la segunda parte, con la primera prueba ya realizada, Luis García metió ocho cambios para dar minutos a todos sus jugadores. El Al-Fateh empezó a controlar más el balón, pero los baleares hicieron buena presión para no dar opciones a los saudís de cara a puerta. Pero apareció Abdón en el minuto 64 para sentenciar el encuentro. Lo más destacado de este segundo tiempo, además de buenas sensaciones en el juego, fue el debut de los recién llegados Aboubaka Soumahoro y Antoniu Roca.

El Mallorca convence en el campo y en el mercado de fichajes

Esta primera prueba ha servicio para que los nuevos fichajes, como Adrián Fuentes, Arnau Puigmal y Aboubaka Soumahoro entren en la dinámica de un partido del Mallorca, con el planteamiento de Luis García para tratar de imponerse en la Segunda división. Pero más allá del partido, este sábado el club bermellón también ha hecho un importante movimiento en el mercado de fichajes.

El Mallorca incorpora a Arnau Tenas a su plantilla, después de acordar una cesión con el Villarreal. De esta forma, se une a una ya gran lista de llegadas, al igual que Antoniu Roca, que llega en calidad de cedido desde el Espanyol.