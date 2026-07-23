El Mallorca encarrila el sexto refuerzo para Luis García y alivia al Espanyol

El club balear y el Espanyol han llegado a un acuerdo por el fichaje de Antoniu Roca, que será el sexto refuerzo en Son Moix y supone un gran un favor para el club que dirige Monchi

El RCD Mallorca no descansa en la planificación de la próxima temporada, adaptando su equipo para jugar en la Segunda división del fútbol español. Ya han sumado varias bajas importantes, siendo la última de ellas la de Samu Costa, que está a punto de poner rumbo al Al Nassr, por lo que tienen que ver como cubrir estas bajas.

Luis García ha llegado al banquillo de Son Moix para tratar de crear un equipo fuerte y regresar a la Primera División, y ya cuenta con cinco nuevos jugadores entre sus filas, aunque con un sexto jugador a punto de aterrizar en la isla. Se trata de Antoniu Roca, con el que han alcanzando un acuerdo para reforzar la delantera, solucionando así un problema para el Espanyol, y que se hará oficial en horas o días.

El Mallorca llega a un acuerdo con Antoniu Roca para su fichaje

El delantero Antoniu Roca se incorporará a la plantilla del Mallorca como jugador cedido para la próxima temporada. El club bermellón ha alcanzando un acuerdo tanco con el jugador como con el Espanyol, por lo que este movimiento sólo está pendiente de la documentación para concretarse. La idea del Mallorca es sumar a sus filas a un joven extremo que pueda aportarle dinamismo en el ataque.

A sus 23 años el delantero ha jugado prácticamente durante toda su carrera en el Espanyol, saltando de división en división hasta debutar con el equipo absoluto. Sin embargo, ahora el club perico le busca un destino de salida para que Roca pueda continuar su progresión sumando minutos. El próximo curso lo hará vistiendo la bermellona, aunque con una opción de compra por si gusta en Son Moix.

Luis García tiene un sexto refuerzo para el ataque del Mallorca

El traspaso de Antoniu Roca sería la sexta incorporación para Luis García, que hace horas anunciaron a Alex Sala como nuevo fichaje. El extremo derecho llegará al club balear por 2 millones de euros y tendrán una opción de compra no obligatoria. Aunque eso sí, la intención del Espanyol no es recuperarle, pero quieren probarle en un equipo en el que tenga más continuidad.

El Mallorca hace un favor a Monchi y libera a un jugador del Espanyol

La cesión de Antoniu Roca supone un gran alivio para el Espanyol, que necesita liberar jugadores para cumplir con los objetivos de la planificación del equipo. Monchi ha prometido al menos diez fichajes pero para ello tienen que salir otros. El conjunto perico no contaba con Antoniu Roca, que ya el pasado curso tuvo poco protagonismo sobre el verde, por lo que su salida, aunque de momento sea como cedido, aligera la plantilla del equipo catalán.