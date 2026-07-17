Pequeña venganza con Demichelis: 'sorpasso' del Al-Nassr al Leipzig por Samú Costa

Los petrodólares saudíes habrían persuadido al portugués para cambiar las Islas Baleares y LaLiga por la emergente SPL; pese a la propuesta formal del equipo de su último entrenador, que dejó tirados a los bermellones después de renovar hasta 2028 para enrolarse en el proyecto alemán

El RCD Mallorca podría servir una fría venganza como respuesta a la inesperada marcha de su entrenador, Martín Demichelis, que renovó inicialmente hasta 2028 para encabezar la 'operación retorno' de los bermellones a Primera división, pero que cambió luego de opinión y dejó tirados a los baleares para aceptar una propuesta económica y deportivamente mejor del RB Leipzig. Y es que el preparador argentino había pedido a su nuevo club el fichaje de Samú Costa por delante del del bético Sergi Altimira, con quien los dirigentes sajones se reunieron en Sevilla, aunque, finalmente, parece que se quedará sin el pivote portugués.

Así lo avanza este viernes el periodista experto en el mercado Fabrizio Romano, que habla de 'sorpasso' del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Joao Félix en la contratación de su compatriota, el también mundialista de 25 años. Con un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 15 millones de euros, en Son Moix estaban pidiendo no menos de 25 millones por el de Aveiro, autor de siete goles y dos asistencias durante la 25/26, habida cuenta de que tendrá que repartir las ganancias con la UD Almería, que se reservó el 20% de cualquier venta futura cuando se lo vendió en el verano de 2023 por apenas tres millones de euros.

El hecho es que el conjunto sajón había presentado esta semana al fin una propuesta formal por escrito para hacerse con los servicios de Samú Costa, alcanzando las cantidades demandadas por el RCD Mallorca, quien, lógicamente, prefiere atender al mejor postor para cuadrar sus cuentas y conseguir un rearme mejor. Desde Riad han irrumpido con fuerza y, siempre según la misma fuente, han convencido al mediocampista, que habría dado su visto bueno para ser el sustituto del croata Marcelo Brozovic, que ha abandonado el Al-Nassr. Las conversaciones siguen su curso y todo hace indicar que el destino del luso será Arabia Saudí.

La intuición de Fajardo no fallaba: un 'plan A' inaccesible

Aunque era de los pivotes que más gustaban al Real Betis para reformular su 'sala de máquinas', la presencia verdiblanca en la subasta por Samú Costa no duró casi nada. El descenso a Segunda división del RCD Mallorca no rebajó las pretensiones baleares, por lo que el de Aveiro se iba totalmente de precio, con clubes de la Premier League y la Bundesliga muy interesados y con la chequera a rebosar. Al entrar en la ecuación la Saudi Pro League, las opciones de que los heliopolitanos pudieran contratar al centrocampista defensivo eran mínimas, por lo que hace semanas que el radar se redirigió hacia otras latitudes, empezando por Facundo Bernal.