El Benfica ofrece 25 millones por Samu Costa y el Mallorca fija los precios de Maffeo y Muriqi

El descenso del equipo balear a la Segunda División significa que va a perder a sus grandes estrellas, que ya tienen ofertas cifradas de diferentes clubes europeos, siendo la más jugosa para el Mallorca la del Benfica por Samu Costa, aunque también con negociaciones ya muy avanzadas por Muriqi y Maffeo

El Mallorca va a vivir una desbandada este verano. El descenso del equipo bermellón a la Segunda División supone un golpe durísimo para el club, que además de alejarse de la máxima categoría del fútbol español, va a perder a algunos de sus mejores jugadores. El primero en colgarse el cartel de salida ha sido Vedat Muriqi, el máximo goleador del equipo y segundo mejor de La Liga, sólo por detrás de Kylian Mbappe. Sin embargo, el fútbol internacional pone sus ojos en jugadores como Samu Costa y Pablo Maffeo, con ofertas con un precio ya fijado, aunque aún sin acuerdos completamente cerrados.

El mercado de fichajes de esta temporada se va a haber muy opacado, y también influido, por el Mundial 2026, que da inicio este miércoles 11 de junio. Por ello, las negociaciones van despacio, pero el Mallorca ya tiene un clavo al que agarrarse gracias al Benfica, que tiene mucho interés en incorporar a Samu Costa a su plantilla y no le importa pagar un alto precio por él.

El Benfica pone sobre la mesa 25 millones por Samu Costa

Los acuerdos de salida de Vedat Muriqi y Pablo Maffeo están muy encaminados, pero ahora el equipo de Son Moix recibe la mejor noticia gracias a una millonaria oferta del Benfica. La prensa portuguesa ya ha dado a conocer el interés del Benfica en fichar al pivote portugués, con una oferta con un precio fijado en 25 millones de euros, incluso por encima del precio de 20 millones que pide el Mallorca por él.

Unos ingresos que solucionarían varios problemas del Mallorca, un club que ya tiene más que asumido que va a perder a sus rostros más visibles, pero que son jugadores que no pueden competir en la Segunda División. Sin embargo, aún no hay acuerdo cerrado entre el club luso y el balear. Además, el futbolista portugués no quiere hablar de esto en este momento. Está demasiado concentrado en tratar de ganar el Mundial con Portugal, con una convocatoria con jugadores muy destacados y capaces de conseguirlo, aunque la competencia es feroz.

El Olympiakos ofrece 3 millones por Pablo Maffeo

El siguiente en la lista de salidas es Pablo Maffeo. El polémico jugador del Mallorca está muy cerca de abandonar La Liga, aunque va a ser el que menos dinero deje en el club. Por lo pronto, sólo se ha interesado en él en este mercado de fichajes el Olympiakos, quién también ha puesto precio al futbolista. La oferta del club griego es a la baja, pero el equipo de Son Moix necesita liquidez y así también se ahorra los 1,32 millones de euros netos que cobra el lateral derecho por temporada.

Recordemos que Maffeo tiene contrato hasta 2027, por lo que o sacan beneficio ahora o la próxima temporada se puede ir como agente libre. El mayor beneficio que pueden sacar con su venta es 3 millones de euros. Una oferta que el club bermellón considera baja, pero con la que ha iniciado un principio de acuerdo.

Muriqi cada vez está más cerca del Fenerbahçe, con una oferta de 15,5 millones

El traspaso que más encaminado va es el de Vedat Muriqi. El Mallorca necesita liquidez para afrontar la reforma de la plantilla para adaptarla a la Liga Hypermotio, además de que no pueden permitirse pagar 4 millones de euros por temporada al futbolista kosovar. Por ello, Muriqi cada vez está más cerca de salir del equipo.

Lo hará dirección Turquía para incorporarse a las filas del Fenerbahçe, quién desde el inicio del mercado mostró su interés en él. Además, el máximo goleador bermellón también quiere este traspaso ya que su familia es del país otomano y ya conoce el club tras un pasado en común.

El Mallorca quería pedir un precio entre 18 y 20 millones, pero finalmente la operación, que aún no está cerrada pero que ya tiene un principio de acuerdo, tendrá un precio de 15,5 millones de euros. Un fichaje que sigue su curso gracias a la victoria de Aziz Yildrim como presidente, que es el que ha llegado a este acuerdo con el Mallorca y ha logrado esa rebaja para el traspaso.