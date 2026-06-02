Operación Muriqi: el Mallorca le pone precio pero Lewandowski puede interponerse en su fichaje

La salida del delantero kosovar del equipo balear es inevitable por su descenso a Segunda División, por lo que el principal objetivo es sacar la máxima rentabilidad económica de Muriqi, al que ya ponen precio para su traspaso al Fenerbahçe. Sin embargo, el futbolista del Barça, Robert Lewandowski, puede complicar el fichaje a los bermellones

El Mallorca se ve en serios apuros tras su descenso a los infiernos, concretamente a la Liga Hypermotion, que cada vez es más igualada y exigente para sus equipos. El equipo bermellón necesita vender y tratar de sacar el máximo provecho económico a la desbandada de jugadores que se espera, con una plantilla que habrá que reformar y adaptar para la categoría de plata. Por ello, Vedat Muriqi es su salvavidas, esperando que deje gran liquidez en las arcas del club y con su fichaje ya muy encaminado.

El delantero kosovar es el principal atractivo del equipo, sumando 23 goles esta temporada y compitiéndole el pichichi a Kylian Mbappé, quién finalmente se ha hecho con este reconocimiento. Por ello, también va a ser su gran baza para reforzarse económicamente, al que ya han puesto un precio en sus negociaciones con el Fenerbahçe, equipo que ya tiene muy atado su fichaje, aunque aún falta llegar a un acuerdo económico. Y no pueden tardar mucho, ya que Robert Lewandowski ha entrado en escena.

El precio que pide el Mallorca por Muriqi

La Segunda División no es lugar para Vedat Muriqi. El Mallorca lo ha asumido rápidamente y ahora lo que busca es tener la mejor planificación posible para hacer frente a La Liga Hypermotion. Para ello, necesitan vender sea como sea, y el delantero es su principal arma. Además, tampoco pueden pagar los más de 4 millones que el kosovar cobra por temporada, por lo que su destino está fuera de Son Moix.

Todo apunta a que su nuevo hogar estará en Turquía. Ya han tenido varias reuniones con el Fenerbahçe y el traspaso va bien encaminado. Especialmente porque Muriqi ya tiene experiencia en el club otomano, dónde jugó en la temporada 2019-2020, dejando 17 goles. Además, la familia del futbolista tiene raíces turcas y ya conoce esa Liga. Por ello, ya han llegado a un acuerdo verbal, pero aún hay que pulir los detalles económicos.

El delantero centro tiene contrato con el Mallorca hasta julio de 2029, un contrato que firmó precisamente el verano pasado, y su cláusula de rescisión está fijada en unos 40 millones de euros, aunque evidentemente saldrá por un precio mucho menor. El club balear ha puesto el precio para que otro club fiche a Muriqi en torno a los 18 o 20 millones de euros. Sin embargo, el Fenerbahçe busca bajar más esta cantidad, aproximándose a los 15 millones. Por ello, aún continúan con las negociaciones, aunque acaba de aparecer un protagonista inesperado en escena.

Lewandowski puede interponerse en el fichaje de Muriqi por el Fenerbahçe

El Mallorca busca sacar el máximo beneficio económico de un jugador como Muriqi, hasta ahí es lógico, pero tampoco pueden ponerse demasiado exigentes. El club turco contempla alternativas y tal y cómo ha adelantado Fabrizio Romano, han mostrado gran interés por Robert Lewandowski. De hecho, ya han hecho los primeros contactos preguntando por el delantero del FC Barcelona, al que quieren incorporar a su equipo como agente libre. Aquí la decisión está en manos del jugador polaco, que está barajando diferentes opciones.