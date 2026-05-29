El Rayo Vallecano busca nuevo entrenador: primeros contactos con Jagoba Arrasate

El técnico vasco, que dejó el RCD Mallorca en el último tercio de la temporada, podría volver a LaLiga como el relevo de Íñigo Pérez tras una temporada histórica en Vallecas

El Rayo Vallecano ya trabaja en el primer gran movimiento de su nuevo proyecto. Tras una temporada histórica, culminada con la final de la Conference League ante el Crystal Palace, Íñigo Pérez comunicó que abandona el club.

Tras ello, según avanza Matteo Moretto, Jagoba Arrasate ultima su llegada a Vallecas y aparece como la opción mejor colocada para ocupar el banquillo rayista. El técnico vasco está libre tras su etapa en el RCD Mallorca y su perfil encaja con lo que busca el club: experiencia en LaLiga, orden competitivo y buena gestión de vestuario.

Jagoba Arrasate, el elegido para sostener el proyecto del Rayo

El Rayo no quiere perder tiempo. La salida de Íñigo Pérez ya es oficial, y en Vallecas, la dirección deportiva sabe que el próximo técnico debe llegar pronto para no frenar la planificación del mercado.

En ese escenario, Arrasate ha ganado fuerza hasta convertirse en prioridad. Su nombre no aparece por casualidad. El entrenador de Berriatua conoce bien LaLiga, ha trabajado en proyectos de exigencia media sin grandes presupuestos y ha demostrado capacidad para construir equipos reconocibles desde el orden, la intensidad y la competitividad.

Arrasate e Íñigo Pérez, una relación que explica el posible relevo

Uno de los elementos más interesantes de la operación es la relación entre Jagoba Arrasate e Íñigo Pérez. Ambos coincidieron en Osasuna, donde el técnico pamplonés tuvo un papel importante en la etapa rojilla antes de iniciar su propio camino en los banquillos.

Ese vínculo alimenta la idea de un relevo natural entre maestro y alumno. No significa que Arrasate vaya a copiar el trabajo de Íñigo, pero sí que existe una base común en la forma de entender el fútbol: equipos comprometidos, vestuarios fuertes, presión emocional bien gestionada y una estructura colectiva por encima de las individualidades.

El final en Mallorca no borra el valor de Arrasate

Arrasate llega al mercado tras una etapa complicada en el Mallorca. El descenso bermellón dejó tocado su último proyecto y su salida a tras la jornada 25 de LaLiga, fue el punto final a una temporada marcada por tensiones internas, malos resultados y una ruptura progresiva del vestuario.

Sin embargo, su carrera no puede reducirse a ese último capítulo. En Osasuna construyó uno de los proyectos más estables y reconocibles de Primera división. Logró ascender, consolidarse en LaLiga y llevar al equipo a competir con personalidad, incluso alcanzando una final de Copa del Rey.

Ese historial pesa más que una temporada fallida. En Vallecas valoran precisamente esa experiencia en contextos exigentes, con presupuestos limitados y necesidad de competir cada punto como si fuera decisivo.

El Rayo busca cerrar rápido el banquillo para ordenar el mercado

El calendario obliga al Rayo a moverse con velocidad. Después de la final europea, el club entra en una fase decisiva: resolver el banquillo, definir salidas, estudiar renovaciones y preparar una plantilla que tendrá que asumir el desgaste emocional de un curso histórico.

La llegada de Arrasate permitiría dar el primer paso. A partir de ahí, la dirección deportiva tendría una referencia clara para perfilar fichajes y ajustar el vestuario a las necesidades del nuevo entrenador.

Vallecas cambia de ciclo sin renunciar a su identidad

El Rayo Vallecano está a punto de abrir una nueva etapa. Íñigo Pérez se marcha tras firmar una de las temporadas más importantes de la historia del club. Jagoba Arrasate, si se confirma su llegada, tendrá la difícil misión de recoger ese legado sin convertirlo en una comparación constante.

El reto es enorme. Mantener al Rayo competitivo, sostener la conexión con la grada y evitar comparaciones con la pasada temporada, pero Arrasate no llega como un técnico de laboratorio, sino como un entrenador acostumbrado a pelear en el barro.