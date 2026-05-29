Iñigo Pérez confirma oficialmente su salida del Rayo Vallecano: "Echaré de menos todo lo que pasa aquí"

El hasta ahora técnico del Rayo Vallecano ha comparecido en rueda de prensa, junto con Martín Presa, para informar oficialmente de su adiós del club franjirrojo. El presidente de la entidad tomó la palabra en primer lugar: "Hoy es un día de despedida". El técnico navarro, tras ello, confesó que echará "de menos todo lo que pasa aquí"

Iñigo Pérez ha comunicado oficialmente que se marcha al Rayo Vallecano. El técnico de Pamplona pone punto y final al frente del banquillo franjirrojo, dónde, entre otros éxitos, ha conseguido llevar al club a una final de la UEFA Conference League. Pese a la derrota ante el Crystal Palace, el entrenador de de 38 años deja un legado imborrable en la entidad.

En este sentido, Iñigo Pérez ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para anunciar la decisión tomada. Para ello, ha contado con el apoyo de Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, que le ha acompañado durante el citado acto. El técnico de Pamplona, tras dejar el club franjirrojo tres temporadas después, apunta a ser el nuevo entrenador del Villarreal.

Iñigo Pérez se despide del Rayo Vallecano y apunta a saltar al reto Champions con el Villarreal

Iñigo Pérez se va del Rayo Vallecano a las puertas de haber ganado una UEFA Conference League. Un equipo sólido con nombres como el de Batalla, Lejeune, Unai López, Isi Palazón, Sergio Camello o Jorge de Frutos. Con más de 113 partidos al frente del primer equipo franjirrojo, el técnico de Pamplona ha llegado superando incluso a las expectativas, sobre todo en la competición europea a lo largo de esta temporada.

Además, el Rayo Vallecano ha terminado esta campaña en LaLiga EA Sports en la séptima posición con 50 puntos, a solo un punto de los propios puestos de Conference y cuatro de Europa League. Por ello, Iñigo Pérez deja al siguiente entrenador con el reto de poder aspirar a plaza de Europa, sabiendo la dura competencia que existe en el campeonato doméstico. Ahora, el técnico de 38 años asumirá el importante reto en Champions con el Villarreal.

Martín Presa toma la palabra en la despedida de Iñigo Pérez

Por ello, Martín Presa quiso dedicarle unas palabras a Iñigo Pérez, que viene de perder la final de la Conference League: "Hoy es un día de despedida, estamos para despedir a Iñigo Pérez, que ha sido entrenador en los últimos dos años y medio. El club ha progresado. Recuerdo el primer día que le conocí, se va siendo mejor entrenador".

El presidente de la entidad agradece a Iñigo Pérez por sus tres temporadas en Vallecas: "Darle las gracias por el trabajo y las horas que ha metido en su parcela, que han supuesto gran parte del éxito. Desearle toda la suerte en el futuro, esta es y continuará siendo su casa. Desearle lo mejor".

Iñigo Pérez: "Tenía mucha ilusión por conseguir hitos importantes y lo hemos conseguido"

Por su parte, Iñigo Pérez, que se emocionó el pasado miércoles en rueda de prensa, habló en su despedida del Rayo Vallecano: "Estoy agradecido a quienes confiaron en mí, presidente, Cobeño, Portillo... Valoro mucho que apostaran por mí cuando no tenía experiencia como entrenador. No era fácil. Me preocupaba saldar la deuda con nuestra afición. Nos dijo que estaba saldada. Tenía mucha ilusión por conseguir hitos importantes".

El hasta ahora entrenador del Rayo Vallecano se mostró orgulloso de haber conseguido lo que se propuso: "Lo hemos conseguido entrando en Europa y jugando una final. Se han cumplido los puntos que me marqué y me siento en paz. No solo sois mis jugadores. Me habéis sostenido como entrenador y como persona".

"Sabéis de mis dificultades y mis secretos anteriores. Jamás compartiré lo que he compartido con vosotros, como aquello del día del Lech Poznan. Algo que solo sabía mi mujer"

Iñigo Pérez se emociona en rueda de prensa: "Echaré de menos todo lo que pasa aquí"

Sobre la decisión tomada, Iñigo Pérez confiesa que "ha sido muy difícil. Hay bastante más de humano y amor que de deporte en mi relación con ellos. Esto es difícil, pero necesario. Saber si eres capaz de volar libre, de que la nostalgia sea una tristeza... A pesar de ser humildes, hemos conseguido hitos. Echaré de menos todo lo que pasa aquí".

Por último, Iñigo Pérez quiso recordar su mejor y peor recuerdo en el Rayo Vallecano: "Uno de los mejores, cuando nos salvamos en el Camp Nou. Nunca he gritado tanto. Me movía esa supervivencia. Sentía la responsabilidad. A partir de ahí podía empezar a escalar. Ha habido muchos momentos de éxtasis. El tipo de energía para dirigir al Rayo debe ser específica o se te va a venir encima. El Rayo tiene algo que engancha".