Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano: Mateta acaba con el sueño de Vallecas

El conjunto de Olvier Glasner se impuso en la final de la Conference League al Rayo Vallecano gracias a un gol de Jean-Philippe Mateta. Los de Íñigo Pérez trataron de reaccionar, pero se marcharon del Leipzig Stadium sin premio

Mateta celebra su gol ante el Rayo Vallecano en la final de la Conference LeagueIMAGO

El Crystal Palace se proclamó campeón de la UEFA Conference League 2025/26 tras vencer por la mínima al Rayo Vallecano en el Leipzig Stadium. EL equipo de Oliver Glasner se adelantó en la segunda mitad a través de un tanto de Jean-Philippe Mateta.

Los jugadores de Íñigo Pérez reaccionaron en la recta final gracias a los cambios, pero un serio partido de los ingleses y la gran actuación de Adam Wharton les dejaron sin premio. Con lágrimas en los ojos, jugadores y aficionados rayistas abandonaban Alemania con la miel en los labios.

El Rayo Vallecano aguanta al Crystal Palace el primer asalto

Ambiente digno de una final europea donde Crystal Palace y Rayo Vallecano pugnaban por su primer trofeo internacional. Bengalas, tifos y cánticos convirtieron el Leipzig Stadium en una caldera durante los primeros minutos.

Las Águilas salieron muy intensas, especialmente en la presión, donde hasta cuatro jugadores esperaban en los límites del área de Batalla para los saques de puerta, mientras que el conjunto rayista trató de entrar poco a poco en el encuentro.

El Rayo entra en el partido

Con el paso de los minutos, el equipo de Íñigo Pérez fue ganando terreno a Las Águilas, disfrutando de las primeras ocasiones de claro peligro, ambas por errores defensivos, pese a la alta presión inglesa.

Primero, una desconexión de Canvot regaló una peligrosa jugada al Rayo, cuando Almeão le comió la tostada en un balón que se marchaba por línea de fondo, habilitando a Álvaro García. Finalmente, Lacroix apareció para cortar el centro del español.

Después, poco antes de llegar a la media hora de juego, una carrera por banda izquierda de Pep Chavarría acababa con un centro a Alemão. Esta vez fue Chadi Riad el que midió mal, permitiendo que el brasileño rematara el balón muy cerca del palo izquierdo de Henderson.

Un problema médico paraliza la final

Poco después de cumplir la media hora de juego, Batalla se tiraba al césped para llamar la atención del árbitro. Mariani se acercó al guardameta y este le alertó de una incidencia en la grada. El partido quedaba parado.

Los servicios médicos acudieron a un sector de la zona rayista, siendo confirmado el problema médico por la UEFA. Tras cinco minutos y sin el problema resuelto, el árbitro reanudaba el encuentro.

El Crystal Palace perdona en el descuento

Tras los problemas en la grada, el árbitro añadió cuatro minutos, donde el conjunto inglés pudo abrir la lata. Centro medido de Adam Wharton al segundo palo, donde Mitchell apareció solo para rematar. La estirada de Batalla era insuficiente y, de manera sorprendente, el balón se marchaba cerca de la cepa del palo izquierdo del guardameta.

Con el miedo en el cuerpo, al Rayo solo le quedó defender ante los reiterados ataques de Las Águilas, que tuvieron en Daniel Muñoz otra ocasión de peligro que no encontró portería. Sin tiempo para más, Mariani señalaba el camino a vestuarios, teniendo los ingleses la ocasión más clara, pero los españoles el mayor número de ataques peligrosos.

Mateta da la final de la Conference League al Crystal Palace

La segunda mitad inició de la mejor manera posible para el Crystal Palace. Se había cumplido tan solo cinco minutos desde la reanudación cuando Mateta adelantó a Las Águilas. Disparo lejano de Adam Wharton, al que responde Batalla con una parada, pero cuyo rechace va directo al delantero francés que anota a placer.

Poco después pudo aumentar su ventaja el equipo de Oliver Glasner. Falta en la frontal que dispara Wharton directamente contra la cara interna del palo derecho de Batalla. Antes de salir el esférico, dio en la madera izquierda, para que el rechace, aprovechado por Daniel Muñoez, también acabara contra el poste.

En la siguiente jugada, antes de cumplir la hora de partido, Batalla salvaría al Rayo. Centro raso desde la banda izquierda al que llegó Mateta libre de marque. Remató el francés, pero el guardameta sacaba un prodigioso pie para mandar a saque de esquina. El equipo de Íñigo Pérez estaba aturdido y necesitaba una reacción desde el banquillo.

Íñigo Pérez mueve el banquillo del Rayo

Con el resultado en contra y un Crystal Palace volcado, a Íñigo Pérez solo le quedaba mover el banquillo en busca de soluciones. Así, poco después de cumplir la hora de encuentro y antes de llegar al 70, el técnico rayista introdujo hasta cuatro cambios.

El Rayo pareció reaccionar tras las sustituciones, cambiado su esquema con dos puntas tras la entrada de Sergio Camello, buscando la portería de Henderson. Un remate contra el lateral de la red proveniente de Alemão fue de las ocasiones más claras.

El Rayo Vallecano muere de pie

Llegados a los últimos diez minutos de partido, Íñigo Pérez había agotado sus cambios, provocando la reacción de su equipo. El Rayo se volcaba sobre el campo de Las Águilas, pero una correcta defensa no dejaba progresar los ataques.

Controlaba el esférico el equipo de Vallecas, acumulaba efectivos en ataque, pero no culminaba sus jugadas, cuando el partido se acercaba al final. Mariani añadía 5 minutos que se les hicieron cortos al Rayo.

Sin ocasiones de peligro, ni capacidad para gestionar unos minutos finales cargados de ansiedad, el equipo de Íñigo Pérez vio como se acabó su sueño europeo con el pitido final de Mariani.

El Crystal Palace, campeón de la Conference League

El Crystal Palace de Oliver Glasner se impuso por la mínima en el Leipzig Stadium de Alemania a un Rayo Vallecano que plantó cara en la final de la Conference League. El tanto de Mateta y una gran actuación de Adam Wharton fueron suficiente para decantar la final hacia los ingleses.

Lágrimas en los ojos de aficionados y jugadores rayistas que, a pesar de todo, vivieron una noche histórica en sus casi 102 años de historia. Por su parte, Las Águilas conquistaron su primer título internacional, completando una etapa brillante tras ganar la FA Cup y Community Shield.

Henderson, capitán del Crystal Palace, levanta el título de la Conference League (Conference League)

Ficha técnica

1 - Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Convot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Yeremy Pino (Guessand, m.80); Sarr; y Mateta (Larsen, m.75).

0 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín (Mendy, m.62), Unai López (Pedro Díaz, m.62); Jorge de Frutos (Camello, m.69), Isi Palazón (Ilias, m.77), Álvaro García ('Pacha' Espino, m.69); y Alemao.

Goles: 1-0: M.49 Mateta.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Pathé Ciss (m.19), Isi (22), Unai López (47), Álvaro (62), Mendy (85) y 'Pacha' Espino (90+2), del Rayo; y a Wharton (42), Yeremy Pino (73), Riad (82), del Crystal Palace.

Incidencias: final de la Liga Conferencia disputada en el Red Bull Arena de Leizpig (Alemania) ante unos 45.000 espectadores. En el palco estuvieron Felix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno de España; Javier Tebas, presidente de LaLiga, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.