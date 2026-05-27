Batalla se sincera antes de la final de Conference League del Rayo Vallecano: "Hemos pasado por muchas cosas"

El guardameta argentino apeló a la veteranía del grupo de Íñigo Pérez y habló de "sensación de alivio" por disputar la final pero al mismo tiempo "de que el trabajo no está terminado"

El Rayo Vallecano está a escasas horas de vivir el partido más importante de su ya centenaria historia. Los pupilos de Íñigo Pérez se medirán al Crystal Palace en una final de Conference League que se disputarán en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania). El Rayo Vallecano es un equipo ligado al barrio madrileño de Vallecas y eso le da una identidad única a los franjirrojos.

Esa ligazón al barrio de Vallecas por parte del Rayo es una de las claves que ha dado el guardameta argentino Augusto Batallas en unas declaraciones a pocas horas de la final de Conference League. Batalla recordó la oportunidad de disputar la final de Conference League y por lo tanto la necesidad de disfrutar de dicho momento: "Hemos pasado por muchas cosas y ahora hay que disfrutarlo porque todo pasa muy rápido. Hay gente que tiene una carrera entera sin jugar una final. Nosotros vamos a tener esa oportunidad y hay que disfrutarlo".

Batalla, tranquilo ante la primera final del Rayo Vallecano

Augusto Batalla también confesó estar tranquilo y apostó por trabajar como lo ha hecho en todo este recorrido: "Afronto la final con mucha tranquilidad, con mucha calma. Trabajaré de la misma manera que lo vine haciendo durante todo este tiempo e intentaré, aunque sea una milésima de segundo, de disfrutarlo, porque va a estar toda mi familia allí".

El Rayo Vallecano y el propio Augusto Batalla sabe que, como se suele decir, del segundo no se acuerda nadie por lo que a pesar de la sensación de alivio que tiene por jugar la final, apuesta por completar el trabajo: "Tenemos que ser conscientes de que vamos a jugar una final y hacerlo con este club no es nada fácil. Y también creo que somos un grupo relativamente veterano para lo que es Europa y eso hace que hayamos pasado por muchas cosas en nuestras vidas. Ahora tener la oportunidad de jugar una final es como una sensación de alivio pero también de que el trabajo no está terminado".

Las similitudes entre el Rayo Vallecano y San Lorenzo

Batalla, argentino de nacimiento, sabe bien lo que es el fútbol en su país y la pasión con la que se vive. El guardameta asemejó la cercanía de la afición del Rayo Vallecano a la de San Lorenzo, donde también militó: "La realidad es que es una afición muy cercana y convivimos con el barrio en el día a día. También se asemeja mucho al espíritu argentino. Yo he estado en San Lorenzo y hay muchísimas cosas similares aquí. Con la afición ha existido esa conexión desde el primer momento. Vallecas te hace que constantemente pongas los pies en la tierra".

El papel de Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano

No escatimó en elogios Augusto Batalla para hablar del técnico Íñigo Pérez: "Iñigo es la piedra angular de lo que nosotros somos como equipo, como grupo. Tácticamente es el mejor técnico que he conocido en mi vida. Tiene un tacto y un don para lo que hace, que es realmente maravilloso para la lectura del juego. Para nosotros es de máxima importancia".

Por último, recordó su pasado humilde haciendo especial alusión al trabajo de su padre como símil con lo que es el Rayo Vallecano y la vida real: "Mi padre fue carnicero toda la vida. Sé lo que es el trabajo, lo que es la calle, lo que es tener lo justo y necesario. Vallecas es un lugar idóneo para seguir teniendo claro lo que es la vida real. El Rayo es una institución distinta. Nos sentimos pertenecientes a todo esto y esto nos da un corazón o una manera de vivir las cosas distinta a otros clubes".