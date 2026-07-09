Luiz Felipe renueva con el Rayo y refuerza la defensa de Beñat San José

El central italobrasileño firma por una temporada más en Vallecas tras expirar su contrato y seguirá aportando experiencia al nuevo proyecto franjirrojo tras la salida de Íñigo Pérez

Luiz Felipe seguirá en el Rayo Vallecano. Apenas unos días después de finalizar su contrato, el central italobrasileño ha alcanzado un nuevo acuerdo con el club franjirrojo para continuar una temporada más en Vallecas.

La renovación, anunciada por el club madrileó, permite a Beñat San José conservar una pieza de experiencia para una defensa que afronta un verano de ajustes y una pretemporada ya en marcha tras una camapaña histórica.

Luiz Felipe firma un año más con el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano hizo oficial la continuidad de Luiz Felipe con un comunicado oficial: el central seguirá una temporada más en el club. El movimiento cierra una situación que había quedado abierta desde el 30 de junio, fecha en la que expiró su anterior contrato.

Durante esos días, el defensa quedó formalmente libre, aunque la opción de seguir en Vallecas siempre estuvo encima de la mesa. Finalmente, el acuerdo se ha cerrado y Luiz Felipe volverá a vestir la camiseta franjirroja en la temporada 2026/27.

Beñat San José gana experiencia para su nueva etapa

La renovación llega en pleno inicio del ciclo de Beñat San José. El técnico donostiarra ha comenzado ya la pretemporada con el primer equipo, en una primera sesión celebrada en Fuenlabrada por las obras de mejora en las instalaciones del club.

En ese contexto, mantener a Luiz Felipe supone conservar a un futbolista con recorrido internacional, conocimiento de LaLiga y experiencia en vestuarios de alta exigencia. No es un nuevo fichaje, sino conservar una pieza de presente para dar equilibrio a un grupo que necesita estabilidad.

El central, de 29 años, llegó al Rayo hace justo un año tras cerrar su etapa en el Olympique de Marsella. Antes había pasado por la Lazio y por el Real Betis, donde ya dejó muestras de su capacidad para competir en una liga tan exigente como la española.

La temporada de Luiz Felipe, llena de altibajos

Luiz Felipe no tuvo una temporada de protagonismo absoluto en Vallecas. Sumó 17 partidos oficiales, una cifra que refleja un papel más de rotación que de titular indiscutible. Sin embargo, su continuidad responde a otro tipo de necesidad.

El Rayo no solo necesita jugadores para el once. También necesita fondo de armario, alternativas fiables y futbolistas capaces de responder cuando aparecen lesiones, sanciones o tramos de calendario comprimido. Ahí Luiz Felipe puede seguir siendo útil.

El Rayo busca estabilidad en una defensa por definir

La continuidad de Luiz Felipe no cierra la planificación defensiva del Rayo, pero sí ayuda a ordenarla. El club franjirrojo afronta un verano donde ya suenan varias salidas sensibles en defensa, como Ratiu, Pep Chavarría o Nobel Mendy, en una plantilla que empieza una nueva etapa tras el cambio de entrenador.

Beñat San José necesitará tiempo para implantar sus ideas, medir el estado de sus jugadores y definir qué centrales encajan mejor en su propuesta. Tener a Luiz Felipe desde el inicio de la preparación facilita ese proceso.

Luiz Felipe tendrá una nueva oportunidad en Vallecas

Para Luiz Felipe, la renovación también es una oportunidad. El central seguirá en LaLiga, en un entorno que ya conoce y con un técnico nuevo que parte de cero en el reparto de minutos. La pretemporada puede ser clave para ganarse un papel más relevante.

El Rayo, por su parte, asegura continuidad en una zona donde la experiencia cuenta. La temporada será larga y el equipo necesitará competir desde la solidez, especialmente en los primeros meses de adaptación al nuevo proyecto. De momento, el primer refuerzo llega con una renovación. Luiz Felipe se queda en Vallecas.