Beñat San José toma el mando del Rayo Vallecano con decisiones inminentes que tomar

El Rayo comienza su pretemporada en Fuenlabrada con Beñat San José al mando y un verano cargado de decisiones: el técnico deberá resolver cuanto antes el futuro de jugadores que vuelven de cesión como Raúl de Tomás, entre otros

El Rayo Vallecano dio en el día de hoy el pistoletazo de salida a pretemporada 2026/2027. Beñat San José ha dirigido la primera sesión, a puerta cerrada, y en Fuenlabrada, a la espera de que finalicen las obras en las instalaciones del equipo franjirrojo, como ha informado el club. Además, el técnico vasco deberá tomar decisiones de manera inminente con el futuro de algunos de sus jugadores, como es el caso de Raúl de Tomás.

Beñat San José ya pone el foco en el comienzo de LaLiga, que será ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El Rayo Vallecano vuelve a una temporada ilusionante pese al palo de perder la final de la UEFA Conference League la campaña anterior. Para ello, el técnico vasco ha empezado contando con 20 jugadores, tras las salidas confirmadas de Gumbau, Ilias Akhomach y Carlos Martín.

Beñat San José encara sus primeras decisiones en el Rayo Vallecano

Beñat San José no cuenta de momento con grandes novedades: Augusto Batalla, Dani Cárdenas, Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Iván Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Jozhua Vertrouwd, Pedro Díaz, Pathé Ciss, Unai López, Oscar Valentín, Diego Méndez, Isi Palazón, Álvaro García y Fran Pérez, Sergio Camello, Randy Nteka, Alemao, Jorge de Frutos.

Por ello, además de las salidas mencionadas anteriormente, el Rayo Vallecano ha dado salida a Luiz Felipe, Abdul Mumin, Pacha Espino, Óscar Trejo, ya que acabaron contrato. De esta manera, hay diferentes decisiones que deben de tomar Beñat San José junto con la dirección deportiva, con David Cobeño a la cabeza. En este sentido, aparecen nombres de jugadores que vuelven de cesión, como Pelayo Fernández, Raúl de Tomás, Etienne Eto'o.

Partidos de pretemporada definidos en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano, además, tiene ya programados sus partidos en pretemporada. El conjunto de Beñat San José se medirá en primer lugar al Heart escocés el próximo viernes 17 de julio. La prueba será contra el subcampeón de la liga escocesa y tendrá lugar en el Tynecastle Park. Por otro lado, el equipo franjirrojo se verá las caras con el Feyenoord el 26 del mismo mes, antes de abrir agosto con el choque ante el Charleroi y en el Stade du Pays.

Por último, el Rayo Vallecano despedirá la temporada con el enfrentamiento ante el Ipswich Town, que milita en la Championship de Inglaterra (Segunda). El choque tendrá lugar el sábado ocho de agosto, una semana antes del estreno oficial de LaLiga EA Sports 2026/2027. Para ello, Beñat San José espera tener la plantilla encarrilada y prácticamente definida para afrontar una temporada ilusionante pero díficil en Primera División.

Beñat San José, atento al futuro de sus jugadores más capitales

Por otro lado, Beñat San José, que ha fijado su postura en el mercado, podría resolver con la dirección deportiva el futuro de otros jugadores que acaban contrato en 2027, como son Sergio Camello, Óscar Valentín, Dani Cárdenas, Pathé Ciss, Iván Baillu, Raúl de Tomás y Etienne Eto'o. Además, muchos de ellos fueron importantes con Iñigo Pérez, por lo que no se descarta que renueven durante el presente mercado de fichajes.

Beñat San José, en cualquier caso, no quiso dar pistas en su presentación oficial: "Mi primer objetivo es seguir haciendo mejores a los jugadores y que la afición se sienta orgullosa del equipo. Que Vallecas sea un fortín, eso es clave. Que nos apoyemos y que hagamos muy difícil la vida a los rivales y hagamos volar a nuestros jugadores y de visitante que los aficionados que nos vean se sientan orgullosos".