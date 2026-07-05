Beñat San José fija su prioridad en el mercado: la postura del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano activa su plan para el lateral izquierdo: sin el 'Pacha', que ya ha salido de manera confirmada y con el Chelsea presionando por Pep Chavarría, el nuevo entrenador del club franjirrojo convierte esa banda en uno de sus objetivos a reforzar

El Rayo Vallecano ya empieza a moverse en el mercado de fichajes tras la llegada de Beñat San José. El nuevo proyecto en el conjunto franjirrojo conlleva que se produzcan entradas y salidas en la plantilla. Por ello, el técnico vasco ya ha comenzado a fijar sus prioridades en el mercado. Más allá de la compra de Nobel Mendy, el entrenador pone el foco en el lateral izquierdo, una de las posiciones a reforzar este verano.

Desde Vallecas ya han dicho adiós al Pacha Espino, nuevo jugador del Racing Club de Argentina. El jugador uruguayo fue importante con Iñigo Pérez, llegando a disputar hasta 46 partidos entre todas las competiciones, por lo que ha dejado un importante vacío en el lateral izquierdo. Además, el fuerte interés del Chelsea en Pep Chavarría podría dejar esa posición sin ningún dueño, siendo una obligación prácticamente acudir al mercado.

El Rayo se queda sin el 'Pacha' y mira al mercado ante la amenaza del futuro de Pep Chavarría

El Pacha Espino se fue del Rayo Vallecano por la puerta grande. El jugador uruguayo ha ido creciendo desde su llegada en la temporada 2023/2024. Por ello, su puesto debe ser reforzado en el mercado de fichajes, algo que no se ha tenido en cuenta desde el equipo franjirrojo en las últimas campañas por la calidad de los futbolistas que se encontraban ahí, como el caso de Fran García o incluso el último, Pep Chavarría.

De esta manera, Beñat San José sigue pendiente de lo que pueda pasar con el futuro de Pep Chavarría, que es del interés del Chelsea de Xabi Alonso. Tras la salida de Cucurella al Real Madrid, el técnico tolosarra tiene al lateral del Rayo Vallecano en su agenda para el nuevo proyecto, lo que provocaría que la entidad franjirroja busque de inmediato un refuerzo de garantías en el mercado de fichajes de cara a la siguiente campaña.

El Chelsea aprieta para llevarse a Pep Chavarría este verano

Cabe recordar que el Rayo Vallecano no disputará competición europea la próxima temporada al perder la final de la Conference League y acabar en la octava posición de LaLiga EA Sports con 50 puntos. Pese a ello, la potencial salida de Pep Chavarría pone en alerta a un Beñat San José que fija sus prioridades en el mercado. Además, la entidad franjirroja rechazó la primera oferta del Chelsea por el fichaje de su lateral izquierdo.

Sin embargo, diferentes informaciones apuntan a que Pep Chavarría estaría interesado en fichar por el Chelsea, por lo que las negociaciones continúan entre las partes en busca de desbloquear la operación. El lateral de 28 años ha cumplido su cuarta temporada en el Rayo Vallecano y, pese a tener contrato hasta 2030, su futuro parece lejano de la capital de España. Todo ello, pendiente de la postura de Beñat San José.

El Rayo Vallecano podría acelerar el plan con el futuro de sus jugadores

De esta manera, sabiendo el interés del Chelsea en Chavarría, el Rayo Vallecano trabaja en el futuro de jugadores que acaban contrato el próximo año, ante el riesgo de que puedan salir gratis y quedar como agente libre. Son los casos de Sergio Camello, Óscar Valentín, Dani Cárdenas, Pathé Ciss, Iván Balliu, Raúl de Tomás, Etienne Eto'o y Samu Becerra. La renovación o salida de estos futbolistas se podría dar durante este verano.

El Rayo Vallecano ha cerrado al menos el futuro de Nobel Mendy, que con casi 30 partidos disputados la pasada temporada se ha ganado la confianza de la dirección deportiva y de Beñat San José para seguir siendo jugador del equipo franjirrojo más allá de la siguiente campaña. De esta manera, el técnico podría pedir expresamente nombres claros del mercado como objetivos para su nuevo proyecto, a expensas de posibles salidas.