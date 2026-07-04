El 'dardo' al Sevilla de una de las grandes promesas del Betis: "Dejaron de contar conmigo"

Manu González, titular con la selección española sub 19 en el Europeo, será el tercer portero del primer equipo verdiblanco en la 26/27, pero de pequeño recuerda que en Nervión no supieron apreciar su proyección

"Vienen unas camadas de canteranos muy buenas. Son una pasada". De ese modo resumió recientemente Dani Fragoso, entrenador del Betis Deportivo, la buena salud de la viene gozando en los últimos tiempos la factoría de talentos verdiblanca. Son muchos los nombres propios y Manuel Pellegrini ha llamado a nueve de ellos para iniciar la pretemporada. Pero dos de ellos no podrán hacerlo aún al estar disputado el Europeo sub 19. Se trata de José Antonio Morante, en boca de todos después de firmar tres goles y una asistencia en dos partidos, y el meta Manu González, imbatido en las victorias frente a Gales y Dinamarca que han servido para atar el pase a semifinales y, con ello, un billete para el Mundial sub 20.

Este sábado, al igual que su compañero, el cancerbero natural de Isla Mayor ha descansado de inicio en el choque frente a Alemania con el que se cierra la fase de grupos, dejando su sitio a Javi Navarro, del Real Madrid Castilla. Pero a la espera de conocer a su próximo rival en el torneo, el canterano bético se ilusiona con el título sin dejar de tener los pies en el suelo. "Gallardo nos recuerda que todavía no hemos ganado nada. Hemos crecido y madurado desde el Europeo sub 17 y vamos a dejar claro que hemos venido a ganarnos esos halagos", señaló al respecto en una entrevista en el diario As.

Los inicios de Manu González: portero por casualidad y pasado en Nervión

Atado con un contrato hasta 2029, Manu González es una de las más firmes promesas del Real Betis, que le tiene reservado el papel de tercer portero de la primera plantilla para la 26/27, tras la retirada de Adrián San Miguel. Pero él mismo ha desvelado que también tuvo un paso por la cantera del eterno rival verdiblanco, donde no supieron apreciar su proyección. "Yo era jugador, pero en mi pueblo faltaba un portero y como era el más alto me pusieron a mí. Tenía unos 6 o 7 años. Alterné un tiempo como jugador, pero me gustó la posición y ya me quedé. Llegué a jugar en el Sevilla en alevines, pero dejaron de contar conmigo y me cedieron al Coria. Allí ya coincidí con Morante. También jugué en el San Roque y ya en Cadete A fiché por el Betis", destacó.

De rozar su sueño con el primer equipo al trago amargo del descenso del filial

De momento, el isleño no ha debutado a las órdenes de Pellegrini, pero sí ha estado convocado en un buen número de partidos, incluida la final de la Conference League frente al Chelsea. "Aquello fue una locura. Hace tres años estaba en mi casa tirado en el sofá y de repente me vi en un estadio con 30.000 béticos. Eso impacta", afirmó sobre ese histórico encuentro, lamentando por otro lado el descenso de un Betis Deportivo que aún tiene opciones de recuperar la categoría. "No diría que fue un lunar negro. Esas cosas pasan en el fútbol. Yo ya tengo un descenso y no va a marcar mi futuro. Individualmente he crecido y he aprendido muchas cosas", señaló.

Sus referentes: Obalk y Courtois

A sus 19 años, de hecho, se le considera uno de los porteros con más proyección a nivel internacional. Pero a Manu González no se le va la cabeza. "Es algo que hablo mucho con mi psicóloga: le doy mucha naturalidad a las cosas, tanto a lo bueno como a lo malo. Para mí, que digan esas cosas no me afecta ni me cohíbe", apuntó, indicando así mismo en qué porteros se fija para seguir progresando: "De pequeño me gustaba mucho Oblak, pero desde hace unos años hacia acá lo de Courtois es una pasada. Es un tipo muy grande que se mueve rapidísimo y lo tapa todo. ¿En qué debo mejorar yo? Tengo 19 años y estoy verde como para no decir que todo. Tengo que ser más valiente. El juego con los pies también es muy importante y yo he crecido mucho gracias al Betis, que ha sido muy exigente en ello".

El papel clave del ex bético Contreras en su evolución

"Con Gallardo bromeo mucho y le digo que se va a hacer bético a este ritmo, pero me va a costar. Me pide que transmita seguridad, que no me complique y que, sobre todo, las pare", añadió sobre las indicaciones del seleccionador de la 'Rojita', donde casualmente ejerce como preparador de porteros un ex bético como Koke Contreras. "Él coincidió con Relaño, mi entrenador de porteros en el Betis. Me dijo que Contreras era uno de los que más había visto parar en su vida. Cuando se pone aquí los guantes me quito de la portería porque me deja en vergüenza. Me está ayudando mucho en la toma de decisiones con los penaltis. Ya los estamos preparando, claro, pero no solo los penaltis. Visualizamos a los equipos contrarios para estar listos ante todas las situaciones. Hay que prepararlos, pero no hay que olvidarse de la intuición. Puedes tenerlo estudiado y tirarte para ese lado, pero si por instinto te vas hacia el otro y lo paras, nadie te va a decir nada. Eso sí, como falles...", explicó.

Los elogios a Morante y a otros porteros del Mundial

Compañero de habituación de Morante, el meta admite admite que es con su compañero de equipo con que más se pica en los entrenamientos. "Le pega al balón de forma espectacular y encima le está saliendo todo. Yáñez también le pega muy bien", aseguró. Junto al extremo, sigue de cerca el Mundial y también elogia la actuación de otros dos guardametas: "Lo de Vozinha fue increíble, pero también me ha dejado impactado la historia de Gill".