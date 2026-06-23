Dani Fragoso quita el tapón y ofrece talento al Betis de Pellegrini: "Es una pasada"

El recién renovado técnico del Betis Deportivo hace un balance positivo de sus primeros meses en el cargo, a pesar del descenso, y analiza las dificultades de la Segunda Federación desde la "tranquilidad" de observar cómo vienen apretando "camadas de canteranos muy buenas"

El Betis Deportivo anunciaba hace cuatro días la ampliación del contrato del entrenador, Dani Fragoso, en una decisión aplaudida de manera unánime. Y es que, aunque quizás desde la distancia pueda verse como un fracaso el descenso a Segunda Federación, la lectura que cabe hacer es que seguramente se habría salvado en caso de que el barcelonés hubiese llegado un par de jornadas antes.

No en vano, tras suplir a Javi Medina cogiendo al filial en la jornada 18 con sólo 21 puntos, se convirtió en el cuarto mejor equipo de la Categoría de Bronce con un espectacular parcial que se quedó a sólo un puntito de tener el premio merecido. Todo ello, mientras una jovencísima generación se consolida con promociones constantes de prometedores jugadores que llegan al primer equipo en edad Juvenil. "Vienen unas camadas de canteranos... Son una pasada", advierte el preparador bético.

Dani Fragoso hace un balance "muy positivo" de su primer curso en el filial del Real Betis

A pesar del descenso, Dani Fragoso ha hecho un balance "muy positivo" de estos primeros meses como entrenador del Betis Deportivo, después de pasar con gran éxito por todas las categorías inferiores de la entidad verdiblanca. "Me acuerdo de cuando empecé en Fútbol 7, estuve dos años en el Benjamín, pasé al Alevín, luego al Cadete, los dos años anteriores con el Juvenil también fueron muy exitosos... El club ha ido confiando en mí y la verdad es que estamos muy contentos", ha manifestado el catalán, agradecido por la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2028.

"No puedo pedir más. El club confía en mí, yo confío en ellos, estoy súper a gusto y fíjate los números que hicimos la temporada pasada, que fueron muy buenos", ha expuesto en una entrevista concedida a los medios del club en la que ha puesto el valor los 34 puntos que consiguió sumar en 21 jornadas al frente del banquillo del Betis Deportivo; cifra que en el Grupo 2 de la Primera RFEF iguala el Atlético de Madrid B y sólo es superada por los 36 del ascendido CE Sabadell, los 42 del Villarreal B y los 43 del CD Eldense.

La Segunda Federación decide sus grupos este miércoles y sortea el calendario la semana que viene

"Estamos aquí para prepararnos y, sobre todo, para estar lo más arriba posible", ha añadido Fragoso sobre la dificultad de caer en cualquiera de los cinco grupos de la Segunda RFEF que se conocerán este miércoles. Con el ascenso del Club Atlético Central serán cuatro los equipos sevillanos -junto a Sevilla Atlético y CA Antoniano- y habrá un total de 12 conjuntos andaluces, por lo que quedan seis plazas para completar un grupo de 18. La liga se jugará de septiembre a mayo y el calendario se dará a conocer el martes 30 de junio.

"Prepararnos para el día a día, competir y a ver si va todo bien. Será complicado, porque es una categoría muy engañosa, con grandes equipos; pero nosotros vamos a competir, nos vamos a dejar la vida y podremos estar tranquilos porque lo vamos a dar todo, eso seguro". Esos son los objetivos con los que el Betis Deportivo arrancará la 2026/2027, según este técnico de 44 años que se ha convertido en el tutor de una de las generaciones de canteranos más ilusionantes de la historia reciente.

El Betis tiene un futuro muy ilusionante: "Vienen camadas de canteranos muy buenas"

"Para mí, el mayor premio es que veas a los jugadores lo más arriba posible. Aquí podemos hablar de que hemos sido campeones; pero el mayor premio como entrenador es ver a muchos jugadores en el primer equipo. Y ya lo estamos viendo con nombres propios como los de Morante, Iván Corralejo, Pablo García...", ha expuesto Dani Fragoso nombrando a dos de los tres debutantes de esta 25/26, junto al lateral Darling Bladi.

Y por detrás vienen Manu González, Óscar Masqué, Rodrigo Marina, Emmanuel N'Goran, Jorge Oreiro, Carlos Reina, Rubén de Sá, Enzo Fierro, Carlos de Roa, Rafa Oya... "Hay una infinidad de jugadores que vienen apretando y yo creo que ése es el mayor mérito de la cantera. Se está trabajando muy bien en todos los sectores, así que hay que estar contentos. Vienen camadas muy buenas. Yo lo estoy viendo en el día a día, los estoy disfrutando, y la verdad es que es una pasada", ha terminado Dani Fragoso.