El Arsenal pesca en un Betis que no sólo vende futbolistas: ahora también exporta médicos canteranos

El equipo londinense se lleva a Eneko Angulo, que desde 2024 era jefe del servicio de recuperadores del Betis, donde entró en día para cursar las prácticas y se ha quedado 12 largos años de imparable crecimiento profesional y personal. Se despide "con tristeza" pero también "con gratitud"

El de este lunes, 22 de junio, ha sido un día de sentidas despedidas en el Real Betis. El club verdiblanco ha dicho adiós a dos personas con mucho arraigo en la entidad: el que ha sido jefe de los servicios médicos del primer equipo durante las ocho últimas temporadas, José Manuel Álvarez, y el que desde hace dos años era responsable del departamento de Fisioterapia y Readaptación, Eneko Angulo.

Si emotiva ha sido la carta de despedida del primero, que se marcha por motivos familiares después de 12 años trabajando para la entidad bética; aún más emocionante ha sido la del segundo, que llegó también hace más de una década con un contrato de prácticas y ha ido creciendo a pasos agigantados hasta convertirse en un profesional de máximo nivel. Buena prueba de ello es su fichaje por el Arsenal FC de Mikel Arteta, que se lo lleva a la Premier League con una oferta irrechazable. El Real Betis ya no sólo hace caja vendiendo a futbolistas formados en sus escalafones inferiores. Ahora también exporta profesionales médicos.

La carta de Eneko Angulo para despedirse del Betis antes de fichar por el Arsenal

"No es fácil despedirse de ti. Tan inesperada fue mi llegada como lo es ahora mi salida. Éramos dos desconocidos, pero has acabado convirtiéndote en una parte inseparable de mí. Han pasado 12 años entre aquel chico que cruzó tus puertas para realizar unas prácticas en un recién creado departamento de readaptación en la cantera y la persona que hoy se despide". Así arranca Eneko Angulo la misiva que ha compartido en redes sociales para decir adiós a una larga etapa en la entidad, los dos últimos años como sustituto de David Álvarez Santana como máximo responsable del equipo de recuperadores.

"Nunca imaginé el camino que recorreríamos juntos. Tuve el privilegio de crecer contigo, de llegar al primer equipo, de cumplir sueños que parecían inalcanzables, de vivir momentos y experiencias que nunca hubiera imaginado. Me voy con millones de recuerdos que no olvidaré. Me cuesta asumir que nuestros caminos se separan. Me cuesta imaginar mi día a día lejos de ti. Has sido más que un club, más que un trabajo. Has sido mi casa. Aquellos que han compartido este viaje conmigo bien lo saben", prosigue en su escrito el futuro médico del conjunto 'Gunner', tal y como ha adelantado ABC.

"Fuiste el lugar donde crecí profesionalmente, pero también donde crecí como persona. Donde encontré compañeros que se convirtieron en amigos, personas que marcaron mi vida y recuerdos que me acompañarán para siempre. Hoy me marcho con la tranquilidad de haber entregado todo lo que tenía dentro. Con errores, aciertos, días mejores y peores, pero siempre con la misma intención: ayudar, y representarte con el máximo compromiso posible".

"Me llevo mucho más de lo que dejo. Me llevo aprendizajes, experiencias, amistades y una parte de mí que siempre pertenecerá a este lugar", añade Eneko Angulo, que se va con el corazón en la mano: "Gracias a todos los que habéis hecho de esta etapa una aventura inolvidable. Gracias a cada compañero, jugador y trabajador con los que he tenido la suerte de coincidir durante estos años. Me llevo personas y amigos para toda la vida".

"Hoy cierro una etapa que ha sido la más importante de mi vida profesional y personal. Lo hago con tristeza por lo que dejo atrás, pero también con un profundo sentimiento de gratitud por todo lo vivido. Porque aunque hoy nuestros caminos se separen, una parte de mi siempre seguirá aquí. Muchísimas gracias por todo. Te quiero Betis", concluye en su sentida despedida.