El Betis lanza un guiño al convaleciente Aitor Ruibal: "Él no lo sabe todavía, pero..."

Arrancará lesionado la 26/27 pero a priori volverá a tiempo para vivir en primera persona el regreso del club a la UEFA Champions League, donde ampliará su récord histórico: es el jugador con más partidos en competiciones europeas de la historia del Betis

El Real Betis lanzó este pasado domingo un guiño de ánimo para Aitor Ruibal, uno de los capitanes del primer equipo y un nombre que aparece grabado con letras doradas en la historia de la entidad después de que esta pasada 2025/2026 consiguiese desbancar a Joaquín Sánchez como el futbolista que más veces ha defendido la camiseta de las Trece Barras en competiciones europeas. La próxima campaña, en la UEFA Champions League, el polivalente futbolista catalán ampliará aún más su reinado.

"Él no lo sabe todavía... pero será el jugador con más partidos en la historia del Real Betis", destaca una publicación del Betis en redes sociales en la que da continuidad a este popular meme con dos imágenes del '24' verdiblanco: una, hace diez años, con motivo de su fichaje por el Betis Deportivo; y otra, del pasado mes de abril, durante un encuentro de la UEFA Europa League con el que amplió hasta 47 su cifra de participaciones en torneos continentales.

Después de ser operado de un problema de menisco a finales del pasado mes de mayo, Aitor Ruibal se afana en la primera fase de un largo proceso de recuperación que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta los primeros días de septiembre, perdiéndose así las tres o cuatro primeras jornadas de LaLiga EA Sports 26/27 pero volviendo justo a tiempo para vivir el reestreno en la Champions League después de 21 años de espera en la entidad.

Los futbolistas del Real Betis con más partidos en competiciones europeas

Por competiciones, Joaquín Sánchez sigue siendo el jugador del Betis con más partidos en la UEFA Europa League, con un total de 32 encuentros. Le sigue Aitor Ruibal con 31 y atrás han quedado ya los 26 de William Carvalho o los 22 de Sergio Canales, Borja Iglesias y Andrés Guardado o los 21 de Guido Rodríguez y Willian José.

En la Conference League, en cambio, el récord son los 17 encuentros en el que hay un cuádruple empate entre Ez Abde, Natan de Souza, Sergi Altimira y Johnny Cardoso; frente a los 16 de Aitor Ruibal o los 15 de Cédric Bakambu. Por su parte, en la UEFA Champions League el récord a batir son los 8 de Joaquín, a quien siguen Alberto Rivera, David Rivas, Marcos Assunçao, Juan Alberto Andreu 'Melli', Toni Doblas o Xisco Muñoz; todos ellos con 7.

En lo que respecta a torneos ya desaparecidos, destacan los seis encuentros que acumularon en la Recopa de Europa Sebastián Alabanda, Antonio Biosca, Francisco Bizcocho, Julio Cardeñosa, José Ramón Esnaola, Juan Antonio García Soriano, Francisco Javier López Alfaro, Alfonso Pérez Muñoz, Oli Álvarez, Robert Jarni y Toni Prats.

Asimismo, en la Copa de Ferias 1964/1965 sumaron dos citas varios pioneros del Euro Betis como Fernando Ansola, José Breval Cala, Frasco Ortiz, Paquito Faleato, Pepín Casas, Eusebio Ríos y José López Hidalgo, que se convirtió en el primer goleador verdiblanco en competiciones continentales en aquella eliminatoria ante el Stade François.

La clasificación histórica del Euro Betis: los jugadores con más partidos

Aitor Ruibal siempre ha dicho que le costó mucho aceptar su rol en el Real Betis; pero en el inicio de la 26/27 no será el líder históricos en partidos europeos, sino también el único superviviente de la Copa del Rey de 2022 junto al entrenador, Manuel Pellegrini. De aquella plantilla también siguen Marc Bartra y Héctor Bellerín, aunque en ambos casos salieron del club para regresar poco después.