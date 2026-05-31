La recuperación de Aitor Ruibal se alargará un poco más: el Betis se queda sin su comodín para empezar la 26/27

El '24' se ha quedado en Sevilla estos días posteriores al término de la temporada, trabajando en el inicio de la primera fase de la recuperación dos semanas después de ser operado. También ha trabajado esta semana en la capital andaluza Ángel Ortiz y Marc Bartra es el tercer futbolista verdiblanco que dedicará sus vacaciones a ponerse a punto

"Día 1". Éste fue el mensaje, compartido junto a una fotografía de la retirada de los puntos en su rodilla, que el jugador del Real Betis Aitor Ruibal anunció el pasado miércoles día 27 de mayo. Así daba por comenzada la fase de recuperación de una lesión que se alargará un poco más de lo previsto y que no sólo le dejará sin pretemporada, sino que también le obligará a perderse el primer tramo de la 2026/2027. A pesar de moverse con previsión, las estimaciones médicas abogan por la prudencia y no se le espera hasta finales de agosto o principios de septiembre.

El polivalente futbolista catalán, uno de los capitanes de la plantilla del Betis, ha estado aguantando todo el curso unas molestias de menisco y tenía previsto pasar por el quirófano durante las vacaciones de verano; pero finalmente optó por adelantar la operación una vez que el equipo verdiblanco consiguió sellar su clasificación matemática para la UEFA Champions League a falta de dos jornadas para el final de LaLiga EA Sports 2025/2026, que acabó con Pablo Fornals mostrando la camiseta con el '24' para dedicarle la última diana de la temporada: el definitivo 2-1 ante el Levante UD en La Cartuja.

Aitor Ruibal se perderá las tres o cuatro primeras jornadas de LaLiga 26/27

"Nos vemos muy pronto. Gracias de corazón. Viva el Betis", fue su primer mensaje después de ser intervenido en Barcelona el pasado 15 de mayo. En principio, según la información confirmada por fuentes del club que publica este domingo la Agencia EFE, se da por hecho que Aitor Ruibal se perderá al menos las tres o cuatro primeras jornadas de LaLiga 26/27, que se disputarán entre la última quincena de agosto y la primera de septiembre.

La idea -siempre en función de su evolución- es que se pueda ir sumando al grupo de manera progresiva, para recuperar ritmo de competición y ponerse al nivel de un grupo que ya llevará para el cuerpo más de dos meses de entrenamientos. A partir de ahí, intentará estrenarse antes del primer parón de selecciones de la temporada que la FIFA ha fijado entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

El verano de Aitor Ruibal: primera fase en Sevilla, tiempo en familia y... ¡a por la séptima temporada!

De momento, tras la operación, Aitor Ruibal se ha quedado en Sevilla para iniciar esta primera fase de la rehabilitación que también deberá seguir en buena medida durante sus vacaciones... mientras disfruta, por fin, de tiempo de calidad para dedicarle a su pequeño hijo, un fijo en las fotografías que comparte el jugador bético. El futbolista de Sallent (Barcelona) iniciará en la 26/27 su séptima temporada en el primer equipo del Real Betis, donde lejos de disminuir, su papel es más preponderante que nunca.

De hecho, pese a perderse las dos últimas citas, esta 25/26 ha sido la campaña que más minutos ha sumado: 2.704 minutos entre 42 encuentros oficiales, en los que marcó cinco goles y repartió cuatro asistencias. En la 23/24 jugó más partidos (45) pero acumuló menos tiempo sobre el terreno de juego (2.256'), aunque superando ampliamente en ambas los datos de sus cuatro primeros cursos: 30 (1.685'), 33 (1.806'), 37 (2.311'), y 28 (1.741'), respectivamente entre 2020 y 2024.

Marc Bartra y Ángel Ortiz, los otros dos jugadores del Betis que empiezan el verano lesionados

En total, Aitor Ruibal ha defendido el escudo de las Trece Barras en 217 ocasiones. En la actual plantilla del Real Betis sólo le supera Marc Bartra, con 221, que curiosamente también es otro de los jugadores que dedicará parte de sus vacaciones en recuperarse de una lesión.

En el caso del central es una rotura en la fascia plantar que, en principio, debería tener solucionada para el inicio del 'stage' de preparación. El otro que termina el curso en la enfermería es Ángel Ortiz, quien también se ha quedado estos días en Sevilla trabajando en la puesta a punto de su dolencia en el bíceps femoral y empezar a tope en la pretemporada para, precisamente, aprovechar la ausencia del propio Aitor Ruibal.