La pretemporada del Betis sigue tomando forma: posible regreso al Trofeo Colombino

El club verdiblanco será el invitado para tratar de darle un nuevo impulso al trofeo onubense, si bien aún se desconoce la fecha y su encaje dentro de los desplazamientos de un equipo que realizará diferentes concentraciones en Alemania, Irlanda y Marbella para preparar su regreso a la Champions

El Real Betis ya planifica su regreso a la Champions después de 21 años. Desde la planta noble de La Cartuja se transmite que no se harán locuras, aunque Manuel Pellegrini ya aprieta a su manera para pedir que se conforme una plantilla a la altura de la máxima competición continental. Para ello, hay prioridades señaladas en la agenda de Manu Fajardo, como reforzar la delantera, el lateral izquierdo y el centro del campo. A partir de ahí, también las posibles salidas irán marcando la hoja de ruta, pudiendo ser Nelson Deossa el primero en hacer las maletas.

Las fechas de la pretemporada del Real Betis

Pero de forma paralela al trabajo que ya se cuece se cuece en la dirección deportiva, también se comienza a perfilar una pretemporada que está previsto que arranque en torno al próximo 7 de julio, un mes y poco antes de que el balón eche a rodar en LaLiga, que adelantará su primera jornada al 14 de agosto. Para entonces, las plantillas de los equipos volverán a estar un año más inacabadas y aquellos futbolistas que participen en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuya final tendrá lugar el 19 de julio, no podrán arrancar el trabajo con sus compañeros.

Amistoso ante el Arsenal en Dublín

De momento, ya se ha confirmado oficialmente el primer amistoso veraniego ante el Arsenal, posible rival en una Champions que buscará levantar por vez primera en su historia este próximo sábado ante el PSG. El duelo ante el cuadro londinense tendrá lugar el miércoles 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín, pues será en Irlanda donde se lleve a cabo el segundo 'stage' de pretemporada tras otro previo en Alemania, pasando entre medias unos días en la capital hispalense. Todo ello, antes de rematar el trabajo estival en Marbella, como de costumbre.

Un clásico en el Trofeo Colombino

Junto a esa prueba de nivel ante a los 'gunners', además, el Real Betis podría acudir también al LVII Trofeo Colombino. Según ha desvelado la cuenta de X 'La Voz del Colombino', el conjunto verdiblanco será el invitado al tradicional trofeo onubense, que celebrará su edición número 57, aunque se desconoce aún la fecha exacta del mismo y su posible encaje dentro de los desplazamientos veraniegos de Pellegrini y los suyos.

De confirmarse sería la vigésima vez que el equipo bético participa en uno de los trofeos con más tradición de España, el cual ha conquistado en cinco ocasiones, la última de ellas en 2015, cuando se enfrentó a partido al anfitrión, un Recreativo de Huelva que manda de largo en el palmarés con 14 títulos. Por debajo se sitúa el Atlético de Madrid con seis, siendo los heliopolitanos terceros en este ranking.

La última vez que el Real Betis luchó por llevarse a casa la Carabela de Plata, no obstante, fue en 2016, cuando cayó ante el propio Recre y el Córdoba tras ofrecerse a participar de forma gratuita. De ese modo, desde la entidad de La Palmera se colaboró para que el Trofeo Colombino desapareciera, llegando a no disputarse por vez primera solo dos años después, en 2018, y durante otros cuatro, de 2020 a 2023, de forma seguida.

Pero hace dos años el Trofeo Colombino fue recuperado con un carácter humilde, repitiendo el Córdoba en 2024 y regresando en 2025 a la modalidad de triangular con el Cacereño y el Zamora, a la postre campeón. Ahora, con el Real Betis, se buscará darle de nuevo un importante impulso, asegurando una gran entrada en el Nuevo Colombino para ver en acción a un equipo de Champions.

Más descanso para los mundialistas que regresarán

Mientras tanto, los profesionales verdiblancos ya se encuentran de vacaciones para reponer las pilas antes del regreso al trabajo en poco más de un mes. Pero de momento, a la espera de que Scaloni confirma si Lo Celso entra en la lista de Argentina, ya son seis los béticos que tienen asegurada su presencia en el Mundial, si bien Ricardo Rodríguez y Bakambu no regresarán tras cumplir contrato el 30 de junio y también está en el aire la continuidad del marroquí Amrabat, completando la nómina su compatriota Abde, el mexicano Álvaro Fidalgo y el colombiano Cucho Hernández. Todos ellos comenzarán más tarde una pretemporada que ya va tomando forma.