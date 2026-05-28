El gesto de Isco con el jugador que lo lesionó en verano y su deseo para el Málaga

El jugador verdiblanco le ha enviado una camiseta suya a David Larrubia, declarado fan suyo que tuvo la mala fortuna de provocarle en pretemporada una fractura de peroné. Lejos de recriminarle nada, ambos guardan una buena relación y el de Arroyo de la Miel espera que puedan verse las caras la próxima campaña

Isco Alarcón ha vivido una temporada muy dura en el Real Betis. Sus lágrimas sobre el césped de La Cartuja tras certificar el pase a la Champions ante el Elche hizo que alguno pensara incluso en la posibilidad de una retirada. Pero el de Arroyo de la Miel dejó claro que esa comentada reacción solo fue "una liberación" tras sentir que el equipo había alcanzando un logro tan importante en una campaña en la que él apenas ha podido participar, sufriendo de lo lindo desde la barrera por no poder ayudar a sus compañeros.

El calavario de Isco en la 25/26

Su calvario arrancó en pleno mes de agosto, apenas una semana antes de que arrancara LaLiga. En el Trofeo Costa del Sol disputado en La Rosaleda ante el Málaga, el crack verdiblanco recibió una entrada de David Larrubia y enseguida notó que algo no iba bien. Se retorcía de dolor sobre la hierba mientras su rival se interesaba por su situación. Pero tras el partido, que tuvo que abandonar de inmediato, se confirmaron los peores pronósticos: fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo.

Tan importante contratiempo mantuvo al '22' bético durante tres meses y medio en el dique seco. No fue hasta finales de noviembre cuando pudo reaparecer ante el Girona. Aunque en su segundo partido, frente al Utrecht en la Europa League, la mala suerte se cebó otra vez con él al sufrir una nueva lesión, esa vez en el tobillo derecho, en un choque fortuito con su compañero Amrabat, no pudiendo volver ya hasta el mes de abril para participar en los siete últimos encuentros de la temporada.

Una camiseta de Isco como tesoro y una conversación entre amigos

Pero justo el día en el que su agente, Pedro Bravo, ha cargado públicamente contra Isco, llega al mismo tiempo otra noticia muy diferente que realza la calidad humana del ex madridista, que en ningún momento culpó a Larrubia de lo sucedido en verano ni le reprochó nada. Al contrario, mantiene una buena relación con el talentoso jugador malacitano, declarado abiertamente fan suyo.

Así, el extremo del Málaga ha compartido una historia en Instagram en la que ha mostrado su pequeño gran tesoro: una camiseta verdiblanca con el nombre de Isco, enviada a su domicilio por el propio jugador verdiblanco. "¡Muchas gracias, ídolo! ¡Siempre agradecido contigo por cómo eres!", expresaba al mismo tiempo citando la cuenta del que fuese también futbolista del conjunto blanquiazul.

Además, Larrubia también mostró una conversación privada con su ídolo, que espera poder enfrentarse a él la próxima campaña en la máxima categoría. "¡Qué pasa, crack! Tengo que mandarte la camiseta, que no se me ha olvidado. Dime la dirección, ¡por favor! Y mucha suerte para este último tramo, ojalá nos veamos las caras el año que viene en Primera. Abrazo enorme", indicó Isco.

La respuesta del malaguista, como no podía ser de otro modo, ha ido encaminada a ese esperado reencuentro sobre el césped en la 26/27, mostrando al mismo tiempo su felicidad por ver de nuevo a Isco sobre los terrenos de juego. "¡Hola, mago! ¿Qué tal todo? Me alegro mucho de que ya estés disfrutando de nuevo. Ojalá que sí, que nos podamos ver el año que viene", comentó.

El Málaga, a un paso del 'play off' de ascenso

De momento, el Málaga ocupa el cuarto puesto en la clasificación de Segunda división, pero tendrá que defender en la última jornada esa plaza que le daría derecho a jugar los 'play offs' de ascenso ante el empuje de un Burgos que tiene solo un punto menos. En cualquier caso, depende de sí mismo en su visita al descendido Zaragoza.

El objetivo de Isco de cara a la 26/27

Por su parte, Isco Alarcón se encuentra ya de vacaciones con la mente puesta en volver a tope en pretemporada. Sus apariciones en la recta final de la campaña recién concluida le han servido para ir recuperando sensaciones, aunque aún no estaba al cien por cien. "Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene", señaló en los medios del club hace un par de semanas.