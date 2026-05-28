Álvaro Fidalgo explica el papel que jugaron Isco Alarcón y Sergio Canales en su fichaje por el Betis

El mediocentro hispano-mexicano, que fue canterano del Real Madrid, explica su conversación con Isco antes de firmar por los verdiblancos y valora muy positivamente los consejos de toda una leyenda del fútbol azteca como es Andrés Guardado o el granito de arena que puso Sergio Canales, con quien labró una estrecha amistad

Cuando todo el mundo esperaba la llegada de un delantero y un lateral izquierdo en el pasado mercado invernal, Manu Fajardo dio un volantazo en la hoja de ruta marcada por el Real Betis y decidió poner todos sus recursos en conseguir "un jugador con buen pie" para el centro del campo, petición expresa de Manuel Pellegrini ante las lesiones de Isco o Lo Celso. Álvaro Fidalgo, por dos millones de euros procedente del Club América de México, fue el elegido.

El asturiano, nacionalizado azteca, comenzó jugando mucho pero acabó desapareciendo casi por completo en un tramo final que, sin embargo, ha dejado dos premios inolvidables: jugará por primera vez un Mundial y se estrenará en la UEFA Champions League. Sin duda, le ha merecido la pena pagar el precio de ese ostracismo en las últimas semanas. Lo esperaba. Admite que le falta adaptación y está convencido de que, con una pretemporada de por medio, en la 26/27 se verá su mejor versión y podrá justificar un fichaje en el que tuvieron mucho que ver Isco, Canales o Guardado.

Isco Alarcón, Sergio Canales y Andrés Guardado: tres padrinos de lujo para Álvaro Fidalgo

"Me hizo mucha ilusión que Isco me escribiera antes de venir. Nunca fui jugador del primer equipo del Real Madrid, fui canterano. Subía con ellos, hice una pretemporada... pero siempre dije que Isco, Modric y Marcelo son los jugadores que más me impresionaron en mi vida. La gente disfruta con Isco, pero realmente es todavía mucho más", ha explicado Álvaro Fidalgo en una larguísima entrevista para Marca en la que destaca el papel del malagueño para convencerle de que firmase por el Betis en el pasado mercado invernal.

No lo necesitaba, pues ya estaba convencido de antemano por dos béticos con mucho peso en México, como Sergio Canales, su rival en los duelos entre América y Monterrey, y el cinco veces mundialista con México, Andrés Guardado. "Hice muy buena amistad con Sergio Canales en México; jugamos muchos partidos uno contra otro e incluso finales. Hablamos mucho. Él ya me había dicho muchas cosas antes de venir y se lo agradezco porque sé que fue una persona importante para que el Betis me fichara".

También Guardado puso mucho de su parte: "Hablé con él de todo, del Betis, me dijo muchísimas cosas de este pedazo de club, y de México, también. Le pregunté qué opinaba, cómo se recibía a un naturalizado en un vestuario y qué le parecía a la gente. Guardado es una leyenda con cinco mundiales, un nivel altísimo siempre, y una carrera en Europa de muchísimos años. Aquí jugó a un nivel altísimo. Quise tener su 'feedback' y fue muy positivo, me ayudó mucho".

Álvaro Fidalgo destaca la calidad de Abde y promete su mejor versión para la 26/27

"Siempre he sido un jugador de equipo, intento estar disponible para todo y nunca pongo un pero. Juegue o no juegue, siempre intento estar equilibrado y con una sonrisa. Todo el mundo quiere jugar, pero también es muy importante lo que se hace cuando no se juega. Hay que ser un profesional. Empecé jugando mucho y luego no tuve tanta participación, pero sabía que podía pasar por el nivel de competencia en el medio campo. Han sido cuatro meses de adaptación. Todavía no fui capaz de demostrar todo mi nivel. Estoy haciendo un cambio físico para ganar más músculo porque es una liga diferente. Después de la pretemporada todo va a ser mucho mejor".

"En un 1-4-2-3-1 siempre jugué en el doble pivote al lado de un '5'. Siempre fui mediocentro o un '8'. En un 1-4-3-3 también me siento bien porque tengo recorrido y me gusta estar en contacto con la pelota. Espero, con la adaptación, liberarme y regatear más", promete Fidalgo, que resalta la calidad que hay en la plantilla del Betis: "Uno que sabía que era de un nivel muy alto era el Cucho Hernández porque jugué contra él; pero alguien que me ha sorprendido muchísimo en todos los aspectos es Abde. Tiene registros de todo tipo, unas cifras muy altas y un nivel muy alto... A Antony lo conocía del Manchester United, de verlo por la tele... Los tres hicieron una temporada bestial", explica sobre un 'tridente' que ha aportado 44 goles y 26 asistencias esta temporada.

Primera clasificación para la UEFA Champions League y Mundial 2026: doble premio para el hispano-mexicano

"Para el Betis, ir a la Champions es un paso increíble. Es un paso importantísimo competir contra los mejores equipos del mundo. Hay que tomárselo de una manera en la que podemos competir perfectamente. Hay grandísimos jugadores para ello y estoy seguro de que se puede hacer un gran papel en Champions. Ojalá pueda demostrar que estoy a la altura. El verde es el que lo dice, ahí no se puede mentir. Jugar en Champions sería un sueño muy grande".

Sobre su primer Mundial, tras nacionalizarse y ser convocado por Javier Aguirre, está en una nube: "Me sorprendió mucho cuando fui a la fecha FIFA en todos los aspectos: cómo estaban trabajando, la filosofía con la que se va a intentar jugar, a nivel físico y táctico... Me sorprendió para bien la disciplina que están buscando Aguirre, Rafa Márquez y todo el staff. Tenemos un reto muy bueno y una responsabilidad muy grande de hacer las cosas muy bien. Para México, el Mundial ya empezó porque ya hay muchos jugadores concentrados. La gente está muy ilusionada con vivir el Mundial en casa. Ojalá sea un Mundial increíble y podamos soñar en grande".

La afición, lo que más ha sorprendido del Betis a Álvaro Fidalgo

"Que cada partido aquí en casa se metan 60.000 personas es una locura. La pasión en el día a día, cuando te encuentras a la gente en la calle, fue de las cosas que más me sorprendió. Se vive el Betis de una manera que va mucho más allá del fútbol. Es un club gigante que año a año está creciendo de una manera para estar muy orgullosos".