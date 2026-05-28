Cuatro motivos que demuestran que el Real Betis tiene una afición de Champions

Los datos de afluencia en los partidos de la 2025/2026 que aporta LaLiga en su web oficial encumbran el trascendental papel que el beticismo ha tenido en el quinto puesto clasificatorio de los pupilos de Manuel Pellegrini. La hinchada verdiblanca ha reaccionado de manera asombrosa al 'exilio' forzoso en el Estadio de La Cartuja, que se ha movido en un asombroso 95,7 por ciento

El Real Betis tiene una afición de Champions. El equipo verdiblanco ha roto en esta 2025/2026 con una espera de 21 años para poder jugar la máxima competición continental por segunda vez en su historia y el popular himno de 'la liga de las estrellas' sonará cada 15 días por la megafonía del Estadio de La Cartuja, que ha puesto un importante granito de arena en este logro. Tanto es así, que no sólo el plantel verdiblanco es de Champions, también lo es su incondicional afición: la segunda con mayor porcentaje de ocupación, la cuarta más numerosa de toda la Primera división contando sólo los partidos como local y la tercera de España si se suman también las asistencias a los partidos como visitante.

Exitazo para el Betis en el primer año en La Cartuja

Según los datos publicados por la web de LaLiga al término del curso 25/26, el Betis ha acabado cuarto en el ranking total de espectadores, con un total de 1.091.110 espectadores entre los 19 encuentros en su feudo, sólo por detrás de los tres poderosos: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Además, los colchoneros también son rebasados por los verdiblancos teniendo en cuenta las 38 jornadas, ascendiendo a 1,68 millones de personas. Asimismo, el Estadio de La Cartuja acaba su primera temporada como temporal hogar de los heliopolitanos con un 95% de ocupación, el segundo dato más alto, sólo por detrás del 99,2% del Santiago Bernabéu y muy por encima de la media nacional, que fue del 84,5%.

Esto tiene su pequeño truco, pues el dato oficial de ocupación se calcula en base al aforo que los clubes declaran ante LaLiga, que en el caso de La Cartuja es de 60.000 personas en lugar de los 70.000 en los que está fijada su capacidad real. La explicación es que en esa diferencia se descuentan de antemano las entradas correspondientes a compromisos institucionales u otros motivos y luego se solicitan "ampliaciones puntuales" para partidos en concreto en los que se calcula afluencia masiva. Por ejemplo, en los 67.447 espectadores de El Gran Derbi del 1 de marzo, nuevo récord histórico en el Real Betis; superando ampliamente las marcas del Benito Villamarín. La Cartuja, además, también es el tercer estadio con más afluencia, ya que el Barça reparte sus cifras entre Montjuïc, el Mini Estadi y el Camp Nou.

"Para nosotros, La Cartuja está resultando un acierto. Nos sentimos confortables y estamos encantados, más allá de los problemas de accesibilidad que estamos teniendo. Nos están permitiendo poner ya en prueba algunos de los proyectos, de las actividades que vamos a desarrollar aquí. Entonces, estamos muy satisfechos, aunque también estamos en permanentes modificaciones y adaptaciones para adecuarnos a lo que será el Nuevo Benito Villamarín", decía hace unos días, a modo de balance, el director general del Betis, Federico Martínez Feria, desde las obras del coliseo de La Palmera.

Los partidos como local del Real Betis en LaLiga EA Sports 25/26

1. 24/08/25 | Betis 1-0 Alavés | 53.345 espectadores

2. 14/09/25 | Betis 2-1 Villarreal | 52.118 espectadores

3. 28/09/25 | Betis 0-0 Athletic | 55.234 espectadores

4. 19/10/25 | Betis 3-1 Girona | 51.889 espectadores

5. 02/11/25 | Betis 1-2 Atlético | 59.203 espectadores

6. 23/11/25 | Betis 2-0 Mallorca | 50.451 espectadores

7. 07/12/25 | Betis 1-1 Getafe | 48.776 espectadores

8. 21/12/25 | Betis 2-1 Osasuna | 54.102 espectadores

9. 11/01/26 | Betis 0-1 Real Sociedad | 56.234 espectadores

10. 25/01/26 | Betis 2-0 Las Palmas | 49.883 espectadores

11. 01/02/26 | Betis 2-1 Valencia | 57.523 espectadores

12. 21/02/26 | Betis 1-1 Rayo Vallecano | 59.436 espectadores

13. 01/03/26 | Betis 2-2 Sevilla | 67.447 espectadores

14. 15/03/26 | Betis 1-1 Celta | 58.689 espectadores

15. 04/04/26 | Betis 0-0 Espanyol | 54.444 espectadores

16. 25/04/26 | Betis 1-1 Real Madrid | 54.348 espectadores

17. 03/05/26 | Betis 3-0 Oviedo | 57.578 espectadores

18. 12/05/26 | Betis 2-1 Elche | 51.035 espectadores

19. 24/05/26 | Betis 2-1 Levante | 45.318 espectadores

Total: 19 partidos - 1.091.110 espectadores - Media de 57.427 - 95,7% de ocupación

Ranking de asistencia total en los estadios de LaLiga 25/26

1. Real Madrid - 1.362.647 espectadores | Media: 71.613

| Media: 71.613 2. Barcelona - 1.227.850 espectadores | Media: 64.624

| Media: 64.624 3. Atlético - 1.094.230 espectadores | Media: 57.591

| Media: 57.591 4. REAL BETIS - 1.091.110 espectadores | Media: 57.427

5. Athletic - 984.560 espectadores | Media: 51.819

| Media: 51.819 6. Valencia - 876.430 espectadores | Media: 46.128

| Media: 46.128 7. Sevilla - 823.150 espectadores | Media: 43.324

| Media: 43.324 8. Real Sociedad - 756.890 espectadores | Media: 39.837

| Media: 39.837 9. Villarreal - 742.340 espectadores | Media: 39.076

| Media: 39.076 10. RC Celta - 698.450 espectadores | Media: 36.760

| Media: 36.760 11. Espanyol - 654.230 espectadores | Media: 34.433

| Media: 34.433 12. Getafe - 598.120 espectadores | Media: 31.480

| Media: 31.480 13. Rayo Vallecano - 587.450 espectadores | Media: 30.918

| Media: 30.918 14. Osasuna - 564.890 espectadores | Media: 29.731

| Media: 29.731 15. Alavés - 542.670 espectadores | Media: 28.561

| Media: 28.561 16. Elche - 521.340 espectadores | Media: 27.439

| Media: 27.439 17. Girona - 498.230 espectadores | Media: 26.223

| Media: 26.223 18. Mallorca - 487.560 espectadores | Media: 25.661

| Media: 25.661 19. Levante - 456.780 espectadores | Media: 24.041

| Media: 24.041 20. Oviedo - 412.340 espectadores | Media: 21.702

Número total de espectadores por estadio en la 25/26

Santiago Bernabéu (Real Madrid): 1.359.4262 Metropolitano (Atlético de Madrid): 1.156.2543 Estadio La Cartuja (Real Betis): 1.091.1104 San Mamés (Athletic Club): 903.920 . Mestalla (Valencia CF): 849.282 . Camp Nou (FC Barcelona): 856.873 . Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla FC): 678.066 . Anoeta (Real Sociedad): 554.634 . RCDE Stadium (RCD Espanyol): 544.271 Martínez Valero (Elche CF): 502.248

Porcentaje de ocupación de los estadios de LaLiga EA Sports en la 25/26

El dato sale directo de la sección "Estadísticas Asistencias", que usa los aforos oficiales que declara cada club a LALIGA.