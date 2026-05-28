Cuatro motivos que demuestran que el Real Betis tiene una afición de Champions
Los datos de afluencia en los partidos de la 2025/2026 que aporta LaLiga en su web oficial encumbran el trascendental papel que el beticismo ha tenido en el quinto puesto clasificatorio de los pupilos de Manuel Pellegrini. La hinchada verdiblanca ha reaccionado de manera asombrosa al 'exilio' forzoso en el Estadio de La Cartuja, que se ha movido en un asombroso 95,7 por ciento
El Real Betis tiene una afición de Champions. El equipo verdiblanco ha roto en esta 2025/2026 con una espera de 21 años para poder jugar la máxima competición continental por segunda vez en su historia y el popular himno de 'la liga de las estrellas' sonará cada 15 días por la megafonía del Estadio de La Cartuja, que ha puesto un importante granito de arena en este logro. Tanto es así, que no sólo el plantel verdiblanco es de Champions, también lo es su incondicional afición: la segunda con mayor porcentaje de ocupación, la cuarta más numerosa de toda la Primera división contando sólo los partidos como local y la tercera de España si se suman también las asistencias a los partidos como visitante.
Exitazo para el Betis en el primer año en La Cartuja
Según los datos publicados por la web de LaLiga al término del curso 25/26, el Betis ha acabado cuarto en el ranking total de espectadores, con un total de 1.091.110 espectadores entre los 19 encuentros en su feudo, sólo por detrás de los tres poderosos: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Además, los colchoneros también son rebasados por los verdiblancos teniendo en cuenta las 38 jornadas, ascendiendo a 1,68 millones de personas. Asimismo, el Estadio de La Cartuja acaba su primera temporada como temporal hogar de los heliopolitanos con un 95% de ocupación, el segundo dato más alto, sólo por detrás del 99,2% del Santiago Bernabéu y muy por encima de la media nacional, que fue del 84,5%.
Esto tiene su pequeño truco, pues el dato oficial de ocupación se calcula en base al aforo que los clubes declaran ante LaLiga, que en el caso de La Cartuja es de 60.000 personas en lugar de los 70.000 en los que está fijada su capacidad real. La explicación es que en esa diferencia se descuentan de antemano las entradas correspondientes a compromisos institucionales u otros motivos y luego se solicitan "ampliaciones puntuales" para partidos en concreto en los que se calcula afluencia masiva. Por ejemplo, en los 67.447 espectadores de El Gran Derbi del 1 de marzo, nuevo récord histórico en el Real Betis; superando ampliamente las marcas del Benito Villamarín. La Cartuja, además, también es el tercer estadio con más afluencia, ya que el Barça reparte sus cifras entre Montjuïc, el Mini Estadi y el Camp Nou.
"Para nosotros, La Cartuja está resultando un acierto. Nos sentimos confortables y estamos encantados, más allá de los problemas de accesibilidad que estamos teniendo. Nos están permitiendo poner ya en prueba algunos de los proyectos, de las actividades que vamos a desarrollar aquí. Entonces, estamos muy satisfechos, aunque también estamos en permanentes modificaciones y adaptaciones para adecuarnos a lo que será el Nuevo Benito Villamarín", decía hace unos días, a modo de balance, el director general del Betis, Federico Martínez Feria, desde las obras del coliseo de La Palmera.
Los partidos como local del Real Betis en LaLiga EA Sports 25/26
- 1. 24/08/25 | Betis 1-0 Alavés | 53.345 espectadores
- 2. 14/09/25 | Betis 2-1 Villarreal | 52.118 espectadores
- 3. 28/09/25 | Betis 0-0 Athletic | 55.234 espectadores
- 4. 19/10/25 | Betis 3-1 Girona | 51.889 espectadores
- 5. 02/11/25 | Betis 1-2 Atlético | 59.203 espectadores
- 6. 23/11/25 | Betis 2-0 Mallorca | 50.451 espectadores
- 7. 07/12/25 | Betis 1-1 Getafe | 48.776 espectadores
- 8. 21/12/25 | Betis 2-1 Osasuna | 54.102 espectadores
- 9. 11/01/26 | Betis 0-1 Real Sociedad | 56.234 espectadores
- 10. 25/01/26 | Betis 2-0 Las Palmas | 49.883 espectadores
- 11. 01/02/26 | Betis 2-1 Valencia | 57.523 espectadores
- 12. 21/02/26 | Betis 1-1 Rayo Vallecano | 59.436 espectadores
- 13. 01/03/26 | Betis 2-2 Sevilla | 67.447 espectadores
- 14. 15/03/26 | Betis 1-1 Celta | 58.689 espectadores
- 15. 04/04/26 | Betis 0-0 Espanyol | 54.444 espectadores
- 16. 25/04/26 | Betis 1-1 Real Madrid | 54.348 espectadores
- 17. 03/05/26 | Betis 3-0 Oviedo | 57.578 espectadores
- 18. 12/05/26 | Betis 2-1 Elche | 51.035 espectadores
- 19. 24/05/26 | Betis 2-1 Levante | 45.318 espectadores
Total: 19 partidos - 1.091.110 espectadores - Media de 57.427 - 95,7% de ocupación
Ranking de asistencia total en los estadios de LaLiga 25/26
- 1. Real Madrid - 1.362.647 espectadores | Media: 71.613
- 2. Barcelona - 1.227.850 espectadores | Media: 64.624
- 3. Atlético - 1.094.230 espectadores | Media: 57.591
- 4. REAL BETIS - 1.091.110 espectadores | Media: 57.427
- 5. Athletic - 984.560 espectadores | Media: 51.819
- 6. Valencia - 876.430 espectadores | Media: 46.128
- 7. Sevilla - 823.150 espectadores | Media: 43.324
- 8. Real Sociedad - 756.890 espectadores | Media: 39.837
- 9. Villarreal - 742.340 espectadores | Media: 39.076
- 10. RC Celta - 698.450 espectadores | Media: 36.760
- 11. Espanyol - 654.230 espectadores | Media: 34.433
- 12. Getafe - 598.120 espectadores | Media: 31.480
- 13. Rayo Vallecano - 587.450 espectadores | Media: 30.918
- 14. Osasuna - 564.890 espectadores | Media: 29.731
- 15. Alavés - 542.670 espectadores | Media: 28.561
- 16. Elche - 521.340 espectadores | Media: 27.439
- 17. Girona - 498.230 espectadores | Media: 26.223
- 18. Mallorca - 487.560 espectadores | Media: 25.661
- 19. Levante - 456.780 espectadores | Media: 24.041
- 20. Oviedo - 412.340 espectadores | Media: 21.702
Número total de espectadores por estadio en la 25/26
- Santiago Bernabéu (Real Madrid): 1.359.4262
- Metropolitano (Atlético de Madrid): 1.156.2543
- Estadio La Cartuja (Real Betis): 1.091.1104
- San Mamés (Athletic Club): 903.920.
- Mestalla (Valencia CF): 849.282.
- Camp Nou (FC Barcelona): 856.873.
- Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla FC): 678.066.
- Anoeta (Real Sociedad): 554.634.
- RCDE Stadium (RCD Espanyol): 544.271
- Martínez Valero (Elche CF): 502.248
Porcentaje de ocupación de los estadios de LaLiga EA Sports en la 25/26
El dato sale directo de la sección "Estadísticas Asistencias", que usa los aforos oficiales que declara cada club a LALIGA.
- 1. Real Madrid - 99,2% | Aforo: 72.200 | Media: 71.613
- 2. REAL BETIS - 95,7% | Aforo: 60.000 | Media: 57.427
- 3. Athletic - 95,1% | Aforo: 54.500 | Media: 51.819
- 4. Atlético - 94,8% | Aforo: 60.700 | Media: 57.591
- 5. Celta - 93,4% | Aforo: 39.400 | Media: 36.760
- 6. Osasuna - 92,8% | Aforo: 32.000 | Media: 29.731
- 7. Real Sociedad - 91,5% | Aforo: 43.500 | Media: 39.837
- 8. Espanyol - 89,9% | Aforo: 38.300 | Media: 34.433
- 9. Rayo Vallecano - 89,2% | Aforo: 34.700 | Media: 30.918
- 10. Villarreal - 88,7% | Aforo: 44.000 | Media: 39.076
- 11. Barcelona - 87,3% | Aforo: 74.000 | Media: 64.624
- 12. Getafe - 85,9% | Aforo: 36.700 | Media: 31.480
- 13. Valencia - 84,1% | Aforo: 54.800 | Media: 46.128
- 14. Sevilla - 83,6% | Aforo: 51.800 | Media: 43.324
- 15. Alavés - 81,2% | Aforo: 35.200 | Media: 28.561
- 16. Mallorca - 79,8% | Aforo: 32.200 | Media: 25.661
- 17. Girona - 78,5% | Aforo: 33.400 | Media: 26.223
- 18. Elche - 77,3% | Aforo: 35.500 | Media: 27.439
- 19. Levante - 75,4% | Aforo: 31.900 | Media: 24.041
- 20. Oviedo - 72,6% | Aforo: 29.900 | Media: 21.702