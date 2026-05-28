El Inter de Miami de Messi se suma al interés por Pablo García

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el equipo de Leo Messi es uno de los que se ha interesado en la situación de Pablo García; aumentando el cupo de opciones para una salida en este mercado de verano

El Real Betis ya se encuentra, como se viene a decir en un lenguaje coloquial, de vacaciones. La entidad ha hecho historia, con un regreso a la Champions League tras veintiún años, convirtiéndose esta temporada en una de las más importantes de los últimos años para el conjunto verdiblanco. Y es que, sin lugar a duda, este año se ha demostrado el constante crecimiento del club y al que es complicado ponerle límites. Ahora hay que afrontar una etapa bonita pero que, sin gestionarse bien, puede convertirse en pesadilla. El arquitecto será Manu Fajardo y ya se trabajan en varias operaciones. Una de ellas es la de Pablo García, la perla de la cantera bética.

Es un secreto a voces y es que desde el club son conscientes que son necesarias las plusvalías para poder cuadrar las cuentas antes del próximo 30 de junio. ¿Cómo se consigue todo esto? El antídoto es claro, y esas son las ventas. Varios son los jugadores que apuntan a salir en este mercado de verano y que serían candidatos a salir antes de la fecha señalada. Los más sonados son Natan y Altimira, jugadores con cartel y que cuentan con intereses de clubes importantes, todo ello a la espera de que puedan llegar las ofertas a las oficinas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Sin embargo, hay un nombre que más ha levantado expectación en las últimas horas, y ese es el de Pablo García. El canterano del Parque Alcosa es una de las joyas de la cantera verdiblanca, con unos números que así lo han mostrado en todos estos años. Sin embargo, en este año con más protagonismo en el primer equipo, sus números no le han acompañado, aunque poco a poco ha ido mostrando mejores sensaciones en sus últimas actuaciones con la escuadra de Manuel Pellegrini.

El Inter de Miami, uno de los clubes que se suman por el canterano

Su situación, para este verano, es más que complicada. Existen dos opciones: o se va de forma definitiva de la entidad o se queda con las mismas condiciones que ahora en el primer equipo. Desde el club se tasa al atacante en diez millones de euros, por lo que se confía en poder alcanzar unas condiciones de ventas que se acerquen a estas cifras. Desde el lado del jugador, varios son los equipos que han mostrado interés en él. Uno de ellos, tal y como pudimos conocer en ESTADIO Deportivo, era el Ajax de Ámsterdam. Sin embargo, la nómina ha aumentado y con un equipo más que interesante.

Este medio ha podido conocer que uno de los últimos en mostrar interés en el jugador es el Inter de Miami. El club de la MLS, en el que actualmente milita Lionel Messi, ha preguntado acerca de la situación del jugador y se espera que, en los próximos días, el club estadounidense pueda incluso hacer una oferta por el extremo del Parque Alcosa. Un destino más que apetecible para él y que hace aumentar la lista de interesados. En Alemania, también existe interés en el jugador, con dos equipos importantes interesados aparte del Stuttgart, equipo que adelantó el periodista Manu Colchón. La liga española tampoco se escapa de ellos, con entidades que también llaman a las puertas.

Pablo no va a poner problemas a su salida

El Real Betis lo tiene claro, y es que no se plantean ceder al joven canterano. El jugador, en este caso, lo tiene claro. Este medio también ha podido confirmar que el jugador va a respetar lo que decida la entidad verdiblanca, por lo que no piensa en ser un obstáculo si llega una oferta que satisfaga a los intereses del equipo bético.

Ahora queda por ver el devenir de los acontecimientos. Todo hace indicar que en estos próximos días se sabrán novedades más que importantes y que se pueda ir perfilando el futuro de una de las grandes joyas del club de las 'trece barras'.