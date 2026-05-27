Rafa Jódar - Jack Duckworth: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en Roland Garros 2026

Tras su espectacular debut, Rafa Jódar se enfrenta en segunda ronda a un rival que llega descansado tras dos días de parón y después de que su rival se retirase tras un set

Rafa Jódar dio que hablar mucho antes de Roland Garros y luego, en su debut en el torneo parisino, demostró que todo lo bueno que decían de él era real. El tenista madrileño sólo se dejó cinco juegos ante el norteamericano Kovacevic y se ganó el pase a la segunda ronda por la vía rápida.

Allí le espera el australiano Jack Duckwort, quien tampoco se tuvo que desgastar mucho, aunque en su caso fue por la lesión del canadiense Diallo, que se retiró ya mediado el segundo set cuando perdía por 6-3 y 6-1. Además, jugó el domingo.

"Estaba reparado para sufrir", indicó el español nada más ganarle a Kovacevic. "Estoy intentando adaptarme de la mejor manera a estos cambios, cuando jugaba Challengers era diferente. Pero creo que lo estoy haciendo bien, me estoy sintiendo bien tanto dentro de la pista como en las cosas que tengo que hacer fuera", añadía el madrileño.

Ahora se las ve con un Duckworth del que pudo sacar pocas conclusiones en su debut, pero que no ha hecho torneos del ATP Tour últimamente. Cedió en primera ronda en Ginebra la pasada semana y todo lo demás que ha jugado en los dos últimos meses han sido Challengers. Aunque, eso sí, ganó el de México City y fue finalista en San Luis Potosí, ambos en México y sobre arcilla, lo que indica que sabe rendir en esta superficie. No se podrá confiar el español.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Jack Duckworth?

El partido entre Rafa Jódar y Jack Duckworth correspondiente a la segunda ronda masculina de Roland Garros 2026 tendrá lugar este miércoles 27 de mayo. El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista 7, tras los encuentros que disputen Tamara Korpatsch y Xinyu Wang -a las 11:00 horas- y Jelena Ostapenko ante Magda Linette a continuación, por lo que el choque se prevé en una horquilla que va de las 13:30 a las 15:30 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.