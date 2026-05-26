Así quedan los resultados de tercera jornada de Roland Garros 2026 jugada el martes 26 de mayo

Las eliminaciones de Daniil Medvedev y Jessica Pegula fueron las grandes sorpresas del martes en Roland Garros

Debut plácido para Sinner, dos grandes sorpresas, una por cuadro, y cara y cruz para los tenistas españoles. Ese podría ser el resumen mínimo de la tercera jornada de Roland Garros 2026, con la que se ha cerrado la primera ronda.

Sinner ganó cómodo, aunque se esperaba, ya que se enfrentaba a un jugador poco habituado al ATP Tour y que le plantó cara en los dos últimos sets. El francés cerró la jornada en la Phlippe Chartrier que había abierto el duelo entre Aryna Sabalenka y la española Jéssica Bouzas y en el que, como parecía lógico, ganó la número uno. La gallega, no obstante, plantó cara pese al 6-4 y 6-2 final.

La gran sorpresa en el cuadro masculino llegó con la eliminación de Daniil Medvedev, aunque viendo los resultados del ruso otros años, tal vez no sea tanta sorpresa. Esta vez cayó en cinco sets ante el australiano Adam Walton, que supo jugar mejor sus cartas en el quinto set.

La otra gran sorpresa de la jornada llegó en el cuadro femenino y fue la eliminación de la norteamericana Jessica Pegula a manos de Kimberly Birrell, pese a que la estadounidense empezó ganado por 6-1.

Aparte de Bouzas también debutaba en Roland Garros Martín Landaluce. El madrileño ganó, pero necesitó de cinco sets y de cuatro horas y media para cerrar su partido ante el boliviano Juan Carlos Prado Angelo. La inconsistencia de Landaluce cuando parecía que tenía el partido cerrado casi le cuestan el triunfo.

Resultados primera ronda masculina Roland Garros 2026

Stefanos Tsitsipas - Alexandre Muller 6-2, 3-0 y retirada

Jannik Sinner - Clément Tabur 6-1, 6-3 y 6-4

Adam Walton - Daniil Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4

Félix Auger-Aliassime - Daniel Altmaier 4-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-6

Moise Kouame - Marin Cilic 7-6, 6-2 y 6-1

Vit Kopriva - Corentin Moutet 6-3, 5-7, 6-4, 3-6 y 6-3

Valentin Vacherot - Thomas Faurel 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6

Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik 7-5, 6-7, 6-4 y 7-5

Matteo Arnaldi - Tallon Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6 y 6-3

Luciano Darderi - Sebastian Ofner 7-6, 6-2 y 6-3

Learner Tien - Cristian Garín 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2

Jaime Faria - Denis Shapovalov 6-4, 7-5 y 6-4

Facundo Díaz Acosta - Zhizhen Zhang 6-1, 6-4 y 6-3

Alejandro Tabilo - Kamil Majchrzak 6-1, 6-3 y 6-4

Juanma Cerúndolo - Jacob Fearnley 6-4, 7-5 y 6-4

Martín Landaluce - Juan Carlos Prado Angelo 6-3, 4-6, 6-2, 6-7 y 6-4

Román Burruchaga - Sebastián Báez 2-6, 7-5, 6-2, 2-0 y retirada

Fran Comesaña - Ethan Quinn 6-4, 7-6 y 7-6

Zachary Svajda - Alexei Popyrin 3-6, 6-3, 7-6 y 7-5

Daniel Vallejo - Cameron Norrie 6-3, 2-0 y retirada

Resultados primera ronda femenina Roland Garros 2026

Aryna Sabalenka - Jéssica Bouzas 6-4 y 6-2

Coco Gauff - Taylor Townsend 6-4 y 6-0

Naomi Osaka - Laura Siegemund 6-3 y 7-6

Anna Kalinskaya - Lois Boisson 6-2 y 6-2

Madison Keys - Hanne Vandewinkel 6-3 y 6-0

Kimberly Birrell - Jessica Pegula 1-6, 6-3 y 6-3

Iva Jovic - Alexandra Eala 6-4 y 6-2

Victoria Mboko - Nikola Bartunkova 6-1 y 6-2

Elsa Jacquemot - Linda Fruhvirtova 6-4 y 6-3

Diane Parr - Anhelina Kalinina 6-0, 6-2 y 6-4

Donna Vekic - Alice Tubello 6-3 y 6-2

Maria Sakkari - Linda Noskova 7-5 y 7-6

Mayar Sherif - Dalma Galfi 7-5 y 6-4

Antonia Ruzic - Ashlyn Krueger 3-6, 6-2 y 6-2

Claire Liu - Moyuka Uchijima 3-6, 6-0, 4-1 y retirada

Oleksandra Oliynykova - Elena Pridankina 6-1 y 6-2

Emma Navarro - Janice Tjen 6-4 y 6-3

Ann Li - Shuai Zhang 6-4 y 6-2

Alina Korneeva - Elisabetta Cocciaretto 6-3 y 6-3

Katerina Siniakova - Simona Waltert 6-4 y 7-6