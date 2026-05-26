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Daniil Medvedev hace de las suyas en Roland Garros y Sabalenka despide a otra española

Inesperada derrota del ruso, la séptima en primera ronda en diez participaciones en París; Jéssica Bouzas poco pudo hacer ante la bielorrusa

Daniil Medvedev hace de las suyas en Roland Garros y Sabalenka despide a otra española

Daniil Medvedev cae en primera ronda en Roland GarrosImago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 3 min lecturaSin comentarios

España se queda sólo con las dos debutantes (Marina Bassols y Kaitlin Quevedo) en el cuadro femenino de Roland Garros después de que, como se esperaba, Jéssica Bouzas cayera eliminada ante la número uno del mundo. La gallega dio la cara, rompió por tres veces el servicio de la bielorrusa, pero, pese a ello, acabó perdiendo por 6-4 y 6-2 ante la número uno del mundo.

Sabalenka empezó como un tiro, con un 4-0 que hacía indicar que sería un partido cómodo para ella. Sin embargo, la tenista española reaccionó, le birló un saque y metió presión. Sin embargo, la ventaja era demasiada para una Sabalenka que no tuvo dudas para cerrar la primera manga en un intercambio de 'breaks'.

La segunda fue aún peor, porque la número uno se fue de nuevo y llegó a mandar hasta por 5-0 antes de que la gallega reaccionara. Bouzas volvió a romper el saque de su rival, pero esta vez sólo le sirvió para maquillar el marcador antes de que Sabalenka confirmara su pase a segunda ronda.

La eliminación de Bouzas sigue los pasos de Cristina Bucsa y de Sara Sorribes, las otras dos españolas eliminadas en primera ronda.

Medvedev da la campanada y se despide de Roland Garros

Si esto sucedió en la Philippe Chartier, en la Suzanne Lenglen llegó la mayor sorpresa de este inicio de torneo, más aún que la eliminación de Taylor Fritz el domingo.

Daniil Medvedev se despedía una vez más a las primeras de cambio en el torneo parisino tras caer en la primera ronda ante el australiano Adam Walton por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4. Es la séptima vez en diez participaciones que el tenista de Moscú cae tan rápido en París.

Medvedev se quejó mucho del calor sofocante que había en pista, pero hasta su esposa le recriminó que hacía calor para los dos y que el que estaba fallando era él.

Sí pasó ronda Stefanos Tsitsipas, que jugó en la central a continuación del Bouzas-Sabalenka y que se llevó el partido ante Alexandre Muller por lesión del francés. Muller caía por 6-2 y 3-0 cuando dijo basta, se retiró entre lágrimas y permitió un cómodo pase del griego. su próximo rival será Matteo Arnaldi.

Del resto de partidos de la mañana destacan las victorias de los suramericanos Alejandro Tabilo y Facundo Díaz Acosta ante el polaco Majchrzak y el chino Zhang en el cuadro masculino. O el triunfo de la estadounidense Iva Jovic ante la joven filipina Alexandra Eala.

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