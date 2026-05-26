Martín Landaluce - Prado Angelo en directo hoy | Partido de Roland Garros 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del debut de Martín Landaluce en Roland Garros 2026, ante el boliviano Juan Carlos Prado Angelo

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del debut de Martín Landaluce en Roland Garros 2026 , en un partido que le enfrentará al boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

Landaluce afronta su segundo partido en un Grand Slam tras su debut en el Open de Australia 2025 ante James McCabe, un duelo en el que perdió en tres sets. Esta vez es él el favorito.

El partido de Landaluce se juega cuando acabe el que están jugando la estadounidense Claire Liu y la japonesa Moyuka Uchijima; esta última ha ganado elprimer set por 6-3

"El Top-100 es una barrera psicológica. A mí me gusta más jugar torneos en los que me he clasificado que en los que me dan 'wild card', porque sientes una sensación diferente. Ahora sientes que ya perteneces a esto, que mereces estar aquí. Afrontas los partidos sabiendo que los puedes ganar y no pensando en ver quien te toca del cuadro y si puedes hacer un buen partido. La sensación es muy diferente".

Sólo jugaba una española más en esta jornada, Jéssica Bouzas , que ha abierto hace unos minutos la pista Philippe Chartrier ante la número uno Aryna Sabalenka. La bielorrusa va ganado ese partido por 4-2.

Pues parece que el inicio del partido de Martín Landaluce se retrasa . Pese a que ha durado muchísimo el segundo set, la estadounidense Claire Liu se ha hecho con él por 6-0 y eso hace que vayan al tercero. Está siendo un partido muy lento. Hora y media para dos sets cuando uno se ha decidido por la vía rápida...

Sabalenka se hace con el primer set (6-4) ante Jéssica Bouzas; muy luchadora la gallega, pero se ha visto superada por la regularidad de la tenista bielorrusa

Aunque ninguno de los dos tenistas viene de hacer una buena temporada en tierra batida, si exceptuamos el torneo de Roma de Landaluce, donde brilló tras ser repescado, P rado Angelo ya sabe lo que es ganar en Roland Garros en categoría júnior y en la fase de clasificación ofreció un gran nivel; no sé un partido fácil para el español

Martín Landaluce y Juan Carlos Prado Angelo debutan en Roland Garros y lo hacen con un duelo entre ambos que será histórico para el ganador, ya que ninguno ha sumado hasta ahora ningún triunfo en el cuadro final de un Grand Slam.

El tenista español sí debutó en 2025 en el Open de Australia, pero cayó en primera ronda de forma contundente. Ahora, afronta este nuevo reto desde una posición muy diferente. Tras lo hecho en el Miami Open, donde alcanzó los cuartos de final, se aseguró su presencia en Roland Garros. Y después de lo que ha realizado más recientemente en Roma, donde también alcanzó esa ronda, se ha confirmado a sí mismo que puede pelear con todos, también en tierra batida.

"Ahora soy un jugador que se adapta a las tres superficies. Voy a dar bastante guerra en tierra en los próximos años. En este torneo espero que también, aunque ya se acaba la temporada de tierra batida. Me he demostrado a mí mismo que ya puedo luchar contra los mejores en todas las superficies. Eso me da mucha fuerza como jugador y persona de que estoy dando pasos, de que voy mejorando, sintiendo que soy capaz de hacerlo bien en un torneo grande", afirmaba en Eurosport esta misma semana el tenista madrileño.

Landaluce afronta el torneo parisino como 67 del mundo y se ve las caras con un jugador al que nunca se ha enfrentado, pero que lo hace como 178, aunque con una experiencia en París mayor por haber jugado tres partidos en la fase previa la pasada semana.

El ganador de este partido se las verá con el checo Vit Kopriva o con el francés Corentin Moutet, el primer cabeza de serie que aparece en su horizonte.