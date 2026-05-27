Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del miércoles 27 de mayo con Rafa Jódar, Djokovic, Zverev, Swiatek...

Cinco españoles disputan su partido de segunda ronda de Roland Garros, con Kaitlin Quevedo ante Svitolina en la Philippe Chartrier

Rafa Jódar, uno de los destacados que juegan en Roland GarrosImago

Arranca la segunda ronda en Roland Garros 2026 con la parte baja de los cuadros masculino y femenino, en los que están encuadrados cinco de los seis españoles supervivientes. Todos menos Martín Landaluce.

Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño, Marina Bassols y Kaitlin Quevedo disputan su segundo encuentro en el torneo. Quevedo, además, lo hará en la Philippe Chartrier, ya que se cruza con la reciente campeona en Roma, la ucraniana Svitolina. También lo tiene complicado Bassols ante Andreeva, aunque su partido se disputa en la tercera pista en importancia, la Simonne-Mathieu.

Los tres representantes españoles en el cuadro masculino disputan sus partidos en pistas secundarias, Jódar ante Duckworth, Davidovich con Tirante y Carreño contra Kokkinakis.

Por la parte baja del cuadro masculino sólo ha caído Taylor Fritz entre los favoritos y se podrán ver duelos interesantes como el que enfrenta a Alexander Zverev con el checo Tomas Machac. Djokovic, por su parte, se las ve con el francés Valentin Royer.

También habrá un curioso choque de jóvenes entre Fonseca y Prizmic o, en el cuadro femenino, el que enfrenta a la italiana Jasmine Paolini ante la argentina Solana Sierra, una de las jugadoras que están más en forma en este tramo de la temporada.

Horarios y orden de juego de Roland Garros del miércoles 27 de mayo

Philippe-Chatrier

Sara Bejlek-Iga Swiatek (12:00 horas)

Elina Svitolina-Kaitlin Quevedo (A continuación)

Valentin Royer-Novak Djokovic (A continuación)

Tomas Machac-Alexander Zverev (No antes de las 20:15 horas)

Suzanne-Lenglen

Karen Khachanov-Marco Trungelliti (11:00 horas)

Yuliia Starodubtseva-Elena Rybakina (A continuación)

Jasmine Paolini-Solana Sierra (A continuación)

Casper Ruud-Hamad Medjedovic (A continuación)

Simonne-Mathieu

Caty McNally-Belinda Bencic (11:00 horas)

Camilo Ugo Carabelli-Andrey Rublev (A continuación)

Ugo Humbert-Quentin Halys (A continuación)

Mirra Andreeva-Marina Bassols (A continuación)

Pista 14

Alejandro Davidovich-Thiago Tirante (11:00 horas)

Marta Kostyuk-Katie Volynets (A continuación)

Joao Fonseca-Dino Prizmic (A continuación)

Kamilla Rakhimova-Karolina Muchova (A continuación)

Pista 7

Tamara Korpatsch-Xinyu Wang (11:00 horas)

Jelena Ostapenko-Magda Linette (A continuación)

Jack Duckworth-Rafael Jódar (A continuación)

Lorenzo Sonego-Tommy Paul (A continuación)

Pista 6

Federico Cinà-Jesper de Jong (11:00 horas)

Mariano Navone-Jakub Mensik (A continuación)

Hailey Baptiste-Xiyu Wang (A continuación)

Eva Lys-Sorana Cirstea (A continuación)

Pista 9

Partido de dobles (11:00 horas)

Thanasi Kokkinakis-Pablo Carreño (A continuación)

Pista 12

Partido de dobles (11:00 horas)

Viktorija Golubic-Alycia Parks (A continuación)

Nuno Borges-Miomir Kecmanovic (A continuación)

Jil Teichmann-Magdalena Frech (A continuación)

Pista 13

Partido de dobles (11:00 horas)

Daria Snigur-Peyton Stearns (A continuación)

Francesca Jones-Marie Bouzková (A continuación)

Nishesh Basavareddy-Alex Michelsen (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Roland Garros 2026?

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.