El Cruzeiro sólo volverá a pujar por Igor Julio si vende a Jonathan Jesus; el Betis, interesado en ambos

La Real Sociedad también tiene entre sus objetivos al central zurdo del Brighton, que entrará este verano en su último año de contrato sin la continuidad deseada; en La Cartuja gusta la proyección del de Sao Vicente y contemplan al zurdo como posible recambio de su compatriota Natan

El Cruzeiro ha decidido retirarse de la carrera por Igor Julio, central zurdo del Brighton, ante las altas exigencias del club inglés, en torno a seis millones de euros. La entidad de Belo Horizonte ha decidido no volver a la carga a no ser que venda a uno de los jugadores que tiene en esa demarcación, con seguimiento de varios clubes europeos, entre ellos el Real Betis, a Jonathan Jesus (de 22 años). Además, son conscientes en el Mineirao de que su objetivo, natural de la cercana Bom Sucesso e hincha de la 'Raposa' pese a no portar nunca su camiseta (se formó en el eterno rival Atlético Mineiro), tiene propuestas interesantes para continuar en el Viejo Continente.

Como ya se informó en ESTADIO Deportivo, Igor Julio es uno de los zagueros que más gusta a la Real Sociedad para suplir a Duje Caleta-Car, que vuelve al Olympique de Marsella tras su cesión. Ahora, aparece entre los pretendientes del futbolista de 28 años también el Real Betis, que lo contempla como una alternativa a Natan de Souza en caso de que aparezca una propuesta fuera de mercado (a partir de 45 millones de euros) por el de Itapecerica da Serra, con el Newcastle muy bien colocado. Esto podría ser un hándicap, ya que difícilmente acometerían los responsables verdiblancos esta contratación antes de la segunda quincena de agosto.

El Cruzeiro se quedó a última hora sin Valentín Gómez

Se da la curiosidad de que el Cruzeiro fue el gran contendiente del Real Betis el verano pasado por Valentín Gómez. De hecho, los brasileños ofrecían más por su pase y un sueldo mejor al de San Miguel, que hizo primar su deseo de dar el salto a Europa, frustrado unas ventanas antes por el City Group y un presunto problema físico en una de sus rodillas que no le ha dado la lata nunca desde entonces. Al final, en una operación extraña, el hispano-argentino compró a Vélez Sarsfield su propio pase para 'revendérselo' luego con su agencia de representación a los heliopolitanos por una cantidad que ronda los 5,3 millones de euros al cambio.

Habrá novedades en el Betis en el eje de la retaguardia

Con las cuatro plazas a priori ocupadas con efectivos que cuentan con contrato en vigor, el Real Betis planea, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, al menos un fichaje en el eje de la retaguardia, independientemente de lo que ocurra al final con Natan de Souza. Como con el resto de sus compañeros, los rectores heliopolitanos escuchan propuestas por todos sus efectivos ahí, incluido Valentín Gómez, aunque la hoja de ruta pasa por fortalecer inicialmente el perfil diestro, ahora cubierto con los veteranos Marc Bartra y Diego Llorente en nómina, y estar atento al zurdo por si sale de el de Itapecerica da Serra. Se prevén, por ende, entre una y dos novedades en la escolta de un trío de guardametas que estará formado por Álvaro Valles, Pau López y Manu González.