Los planes de Marc Bartra, a un año de acabar su contrato con el Real Betis: ﻿"Se me pone la piel de gallina"

El central catalán llegó al Betis en enero de 2018, regresó en 2023 tras pasar un curso en el Trabzonspor y acaba su vinculación el 30 de junio de 2027, una fecha en la que espera hacer un nuevo balance que incluya muchos sueños: Champions, Europa League y quién sabe si también una renovación

Tremendamente feliz por los siete años que ha pasado en el Real Betis, Marc Bartra está ilusionadísimo con este meritorio presente que ofrece la oportunidad de ilusionarse con clasificarse para la próxima edición de la Champions League a través de LaLiga y de poder avanzar hasta las semifinales de la Europa League. Tan centrado está en este día a día, que no quiere detenerse a pensar en lo que le deparará el futuro a muy corto plazo, ya que el central catalán entrará este verano en su último año de contrato con el club verdiblanco. Su vinculación actual concluye el 30 de junio de 2027; pero de aquí a ese día hay muchos retos en los que pensar y muchos sueños por cumplir.

Marc Bartra lleva siete años en el Betis, acumula 216 partidos y acaba contrato en 2027

"Una vez que llegué de Alemania, sí es verdad que empecé a encontrarme muy cómodo, pero evidentemente estar tantos años no lo veía. Es algo muy complicado a día de hoy en el fútbol y me siento muy orgulloso cuando miro hacia atrás", ha explicado Bartra en una entrevista concedida a Diario de Sevilla en la que recalca la felicidad en su vuelta al Real Betis tras pasar un año en el Trabzonspor turco. Del futuro lo único que garantiza es que seguirá, como mínimo, hasta ese 30 de junio del año que viene: "Aún me queda terminar esta temporada y la siguiente. Lo importante es centrarse en el presente. Al final, todo va a depender de mi rendimiento, de cómo esté el club y de cómo esté yo".

"Yo me siento bien. La temporada pasada, los últimos 15 partidos los jugué prácticamente todos hasta la final de la Conference; pero tenemos un grupo con nivel, un grupo al que el míster va dosificando para llegar a este final de temporada con energía. A nivel personal me siento así: con muchísima energía y físicamente muy bien, diría que incluso mejor que el año pasado. Llego a este momento importante de la temporada sintiéndome fresco para afrontarlo", ha añadido el '5' del Betis.

Los objetivos del Real Betis en este final de temporada: "Se me ponen la piel de gallina"

Bartra ha ofrecido un discurso en el que ambición y prudencia van de la mano: "El sueño, lo digo de verdad, es el Espanyol. Y después, el Braga; y después, el siguiente. Siento que cuando aquí ha habido éxito ha sido por eso. Sé que hay esa ilusión y ese sueño. Se me pone la piel de gallina de pensar en jugar la Champions con el Betis. Es una ilusión increíble; pero sabemos lo complicado que es y hay que enfocarse en el proceso".

"En años anteriores se hablaba de que el Betis no rendía en Europa y yo decía que los equipos de gran nivel no se hacen de la noche a la mañana. Se hacen a fuego lento y creo que el Betis está pasando por eso. El año pasado se dio un paso de gigante llegando a una final contra el mejor equipo del mundo en ese momento. Todo eso hace que el equipo crezca y se acostumbre a jugar ese tipo de partidos. Tenemos gente muy experimentada que en estos momentos debe dar ese paso adelante. El año pasado se dio. El grupo es muy consciente de lo que viene, sabiendo que hay que apretar los dientes", ha manifestado Bartra.

"Tenemos un grupo muy comprometido que, más allá de los resultados, quiere más y es exigente. Hay jugadores con mucha experiencia y jóvenes con hambre. Es verdad que hay momentos en los que sentíamos que podíamos dar más y eso hace que todo sea un poquito agridulce. Pero eso es bueno, porque queremos crecer", ha opinado, defendiendo a una plantilla que está a muerte con Pellegrini: "El míster, si algo ha hecho para estar tantos años aquí es, primero, el rendimiento que le saca al jugador; y, segundo, esa tranquilidad. El poso, la experiencia, la manera que tiene de liderar... Aporta tranquilidad en momentos de euforia o cuando no van bien las cosas. Esa calma es importante".