Diego Llorente refuerza la continuidad de Pellegrini en el Betis: "Si llegó a un acuerdo para renovar es porque ambas partes quieren que siga"

El central del Real Betis apuesta por la continuidad de Pellegrini, tal y como el chileno firmó con la dirección deportiva verdiblanca a finales de noviembre. A pesar de los resultados, el míster sigue contando con el apoyo incondicional de la plantilla hispalense

Los resultados no están acompañando al Real Betis en este tramo de temporada. La quinta plaza de la clasificación liguera sigue siendo verdiblanca, pero más por demérito de los contrincantes del conjunto hispalense que por acierto de los sevillanos. En LaLiga ya son 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria en un marzo muy negro para el beticismo y, en especial, para Manuel Pellegrini, cuya figura vuelve a estar bajo la lupa. La exigencia de la afición es máxima y los malos resultados empañan un gran trabajo del chileno, con el que se ganó la renovación. El debate sigue colocando al ingeniero como responsable del bajón verdiblanco y muchos son los que, desde hace tiempo, dudan de la figura de Pellegrini.

Diego Llorente refuerza la continuidad de Pellegrini hasta 2027

Dónde está claro que no hay dudas es en la dirección deportiva y en la plantilla del Real Betis. En noviembre, la directiva del conjunto hispalense y el técnico chileno llegaron a un acuerdo para prolongar la estancia al mando del plantel hasta junio de 2027 en un acto dónde el Betis demostró depositar toda su confianza en el de Santiago de Chile. Su continuidad parece ser más un debate de la calle que dentro del equipo y más tras las últimas palabras de Diego Llorente, que refuerza la continuidad de Pellegrini hasta 2027 a pesar de los resultados cosechados en esta segunda vuelta de la temporada. "Yo lo veo feliz. Si llegó a un acuerdo para renovar es porque ambas partes quieren que siga. Sí que es verdad que desgasta un puesto como el entrenador del Betis, pero le veo bien y concienciado de lo que viene por delante", comienza diciendo en Radio Sevilla el central verdiblanco acerca del futuro de Pellegrini.

"Siempre he dicho lo mismo. Lo que más me sorprendió de él es capear cualquier temporal. No es una persona que se salte los momentos buenos ni que se venga abajo en las malas. Sabe la plantilla que tenemos, confía en sus jugadores y cualquier momento menos bueno lo maneja con naturalidad, sabiendo que hay una plantilla muy buena y unos recursos que saca provecho de ello. No le veo especialmente afectado o que pueda cambiar su estilo y eso es algo bueno, porque en un club como el Betis, que muchas veces vives de cero a cien y de cien a cero... es importante para el jugador. Siempre estamos rodeados de ruido y en el día a día, que es lo que cuenta, intenta transmitir esa tranquilidad", apunta Diego Llorente.

La mala racha de resultados pesan sobre el Real Betis

Y es que los cinco partidos sin ganar en LaLiga pesan y mucho sobre el Real Betis. "Hemos tenido grandes oportunidades para ampliar la distancia con la gente que viene detrás. Todos los equipos pasamos por buenas rachas, por rachas donde cuesta más conseguir las victorias, pero este parón puede servir de ayuda para tomar oxígeno, salir de esa racha que no conseguimos victorias y ahora, en los dos meses que quedan, volver a tope, sabiendo que cada partido será vital", destaca Diego Llorente que niega rotundamente que el equipo haya dejado de lado LaLiga para centrarse en la Europa League. "Nosotros tenemos una plantilla larga y las dos vías debemos tenerlas abiertas hasta el final. Luego ya se verá cómo se consigue el objetivo, pero no debemos jugarnos todo a una carta, porque puede que te salga bien y puede que te salga mal", sentencia.