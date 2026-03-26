Guido Rodríguez reabre su polémica salida del Betis con una confesión sincera: "Me arrepiento"

Guido Rodríguez se refiere abiertamente a su salida del Betis ahora que ha recuperado la sonrisa en el Valencia, donde termina contrato en junio, asegurando que no actuó como debería y que se equivocó

Guido Rodríguez aterrizó el pasado mes de enero en el Valencia, donde ha vuelto a sentirse futbolista y ser importante tras la pesadilla vivida en el West Ham, club por el que se decantó tras su polémica salida del Betis con la carta de libertad.

Un episodio al que ya se ha referido varias veces desde su marcha y sobre el que ahora, en su buen momento como che, ha hablado abiertamente y con una enorme sinceridad, hasta el punto de asegurar que se equivocó en las formas y que no supo manejar la situación.

Así, el futbolista argentino se abrió después de que le preguntaran cómo está viendo al Betis esta temporada, sin necesidad de que le preguntaran al respecto de su adiós al Benito Villamarín.

Guido se sincera sobre su salida del Betis sin que le pregunten

"El Betis está muy muy bien, creciendo cada vez más. Muy contento por eso. Realmente me siento muy contento por el Betis. Es un club que me dio mucho, que yo ahí entregué mucho también", indicó en El Desmarque Guido, que, sin mediar pregunta, empezó a analizar su salida con un evidente arrepentimiento.

"Ya que me lo preguntás, mi salida no fue la adecuada, la que por ahí a mí me hubiese gustado. Creo que internamente no me manejé con algunos valores que yo me manejo. Y que por ahí sufrí un poco todo ese momento de negociación. Y el post y también, el antes. Y realmente creo que con el tiempo fui pensando. Tuve mucho tiempo para pensar y ver lo que yo sentía. Y bueno, al final hubo cosas que me arrepiento claramente, porque no me manejé por ahí como yo me manejo", apuntó el de Sáenz Peña, que profundizó acerca de lo sucedido.

"Hubo un momento que las cosas se van dando y van andando, por así decirlo. Y creo que no las supe manejar como a mí me hubiese gustado, pero, bueno, son aprendizajes de vida. Son cosas que todos tenemos que aprender. Realmente hoy en día aprendí mucho de eso. Aprendí mucho de todo lo que estuve en Inglaterra. Trato de aprender día a día. Trato de aprender de lo que estoy viviendo acá. Y la verdad que lo uso como un aprendizaje", apuntó Guido, que dejó claro que no se olvida del Betis.

"El Betis va a estar siempre en mi corazón"

"El Betis va a estar siempre en mi corazón. Mi esposa y mi familia. Tenemos una hija sevillana. Estamos orgullosísimos de eso. Y es una ciudad y un club en el que le tenemos muchísimo cariño. Así que les deseo siempre lo mejor y que están en mi corazón", confesó Guido, que cuando le dieron las gracias por su reflexión, volvió a redundar en un asunto que obviamente no se le olvida y sobre el que le gustaría hablar más extensamente para expresar lo que sintió.

"La verdad que es algo que pensé mucho (las formas de su salida). Que tuve mucho tiempo. Realmente no me explayo porque no es el momento, pero, bueno, en algún momento podré hablar un poco más de lo que sentí, de por lo que pasé. No es que me haga la víctima ni nada. Todo lo contrario", apuntó Guido, que, tras su marcha, entabló conversaciones para su vuelta en varias ocasiones sin que se llegara a buen puerto.

Guido, desde luego, tiene una espina clavada y, de momento, termina contrato en junio en Mestalla, donde desean retenerlo, y el Betis reforzará el centro del campo en verano.