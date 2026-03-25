El efecto-dominó con Guido Rodríguez: puede darse una salida en el Valencia

Kiat Lim, presidente del Valencia CF, ha dado luz verde a que se ponga en marcha toda la maquinaria para asegurar la continuidad del argentino lo que puede permitir que haya ventas en la posición de centrocampista, yendo todas las miradas a Pepelu que ha perdido el sitio

La llegada de Guido Rodríguez ha traído alegría al Valencia CF, que ha mejorado mucho en el aspecto deportivo, pero también ha tenido sus perjudicados ya que jugadores como Pepelu han pasado de ser titulares indiscutibles a ser totalmente irrelevantes en el equipo que entrena Carlos Corberán. El club de Mestalla ya ha recibido la luz verde para que se ate la continuidad del argentino más allá de esta temporada. Un hecho que si se termina produciendo puede provoca la salida de Pepelu.

El plan del Valencia CF en la posición de centrocampista de cara a la próxima temporada

El Valencia CF y Carlos Corberán, su entrenador, tienen claro que uno de los pasos fundamentales de cara a la siguiente temporada es asegurarse la continuidad de Guido Rodríguez quien está rindiendo a un excelente nivel desde que llegó. Un buen juego que ha provocado que el Valencia CF obtenga buenos resultados y se aleje de los puestos de descenso a Segunda división para ahora soñar con clasificarse para disputar competición europea la siguiente campaña.

Por ello, Kiat Lim, presidente del Valencia CF que ha estado en la ciudad en los últimos días, ha dado luz verde, después de conversar con el cuerpo técnico y la dirección deportiva, a que se haga todo lo posible para que Guido Rodríguez siga en el club de Mestalla.

Si se consigue, el Valencia CF tendrá con contrato en vigor a cuatro centrocampistas: el propio Guido Rodríguez, Javi Guerra, Filip Ugrinic y Pepelu. Es decir, calidad y profundidad, pero excesiva para los dirigentes del Valencia CF para quienes el fichaje de Guido Rodríguez provocaría un efecto-dominó en donde el sacrificado sería Pepelu.

Pepelu, con opciones de salir si el Valencia CF asegura la continuidad de Guido Rodríguez

El nombre de Pepelu está sobre la mesa de la dirección deportiva del Valencia CF ya que según informa SER Deportivos Valencia el club estaría abierto a escuchar ofertas por el de Dénia en caso de que Guido Rodríguez firme la extensión de contrato con el equipo de Mestalla.

La realidad es que no es una opción nada descartable ya que Pepelu ha perdido toda la importancia que venía teniendo esta temporada en el Valencia CF en el cual sólo ha jugado los últimos minutos del partido contra el Sevilla FC, quedándose en los anteriores cuatro en el banquillo sin salir a jugar.

Debido a ello, el Valencia CF está abierto a escuchar ofertas por Pepelu, quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.