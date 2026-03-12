El futbolista señalado por Carlos Corberán

El equipo valencianista ha mejorado su rendimiento en las últimas semanas lo cual le ha permitido alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. Una subida de nivel que ha traído consigo que algunos jugadores desaparezcan del equipo titular, siendo el mayor ejemplo Pepelu

El Valencia CF ha dado un paso adelante en las últimas semanas ya que los buenos resultados que ha encadenado le han permitido alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. Un buen rendimiento colectivo que no provoca alegrías para todos ya que hay algunos jugadores que han pasado de ser titulares indiscutibles a tener un rol prácticamente irrelevante en el equipo que entrena Carlos Corberán, siendo Pepelu el futbolista que ha perdido todo el protagonismo.

Pepelu, de titular indiscutible en el Valencia CF a no jugar nada

Pepelu ha sido el gran perjudicado en las últimas decisiones que ha tomado Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, en el equipo. El centrocampista, de 27 años, ha pasado de ser titular indiscutible a no jugar prácticamente nada en las últimas semanas.

Pepelu ha acumulado 24 partidos y 1.860 minutos en lo que va de temporada con el Valencia CF, pero, de repente, dicha importancia del equipo que entrena Carlos Corberán se ha evaporado totalmente. El centrocampista ha perdido la titularidad ya que se ha quedado sin jugar en los últimos tres partidos de LaLiga: contra el Villarreal CF, CA Osasuna y el Deportivo Alavés.

Carlos Corberán ha confiado más en Guido Rodríguez, Filip Ugrinic y Javi Guerra, añadiendo a André Almeida, antes que a un Pepelu que ahora no le queda otra que seguir trabajando para que Carlos Corberán vuelva a confiar en él.

Mientras que el Valencia CF siga obteniendo buenos resultados, Pepelu va a tener muy complicado en recuperar la titularidad.

Pepelu tiene contrato con el Valencia hasta el 30 de junio de 2028

A pesar de que Pepelu no está jugando prácticamente anda, el centrocampista es un jugador que aún tiene mucho recorrido en el Valencia CF que lo tiene bien atado hasta el 30 de junio de 2028.

En el Valencia CF no se estudia ahora mismo, ni mucho menos, ya que la posición de centrocampista está sujeta a cambios durante el próximo mercado de fichajes de verano, una salida de Pepelu. Se cuenta con que van a seguir Ugrinic y Javi Guerra, pero existen más dudas sobre la continuidad de Guido Rodríguez, que acaba contrato hasta el final de la temporada. Por otro lado, a Baptiste Santamaría se le busca salida.

De este modo, la continuidad de Pepelu, a pesar de su poca participación en los últimos partidos, es fundamental para darle profundidad a la posición de centrocampista de cara a la próxima temporada.