Ramazani calienta el debate sobre su futuro y se deja querer por el Valencia: "Voy a seguir trabajando fuerte"

El extremo belga le ha dado un vuelco a su situación personal y ha logrado convertirse en una de las piezas fundamentales del resurgir che, si bien en su cesión procedente del Leeds United no se contempló una opción de compra

El Valencia y su afición vuelven a sonreír. Dos victorias consecutivas en Mestalla ante Osasuna (1-0) y Alavés (3-2) han hecho que el descenso quede ya a 7 puntos de distancia. Y aunque son todavía 11 'finales' las que quedan por delante, muchos en la capital del Turia se ilusionan ahora con luchar por Europa. No en vano, la séptima plaza, con muchas opciones de ser premiada con un billete continental, está a cinco puntos, pudiendo dar la circunstancia de que hasta el décimo clasificado obtenga el pasaporte europeo.

De momento, no obstante, en el vestuario che se muestran precavidos. Lo primero es seguir alejándose de la quema y para ello se presenta una ocasión propicia este próximo sábado, con motivo de la visita al colista Oviedo, antesala de un segundo duelo a domicilio que puede ser también crucial, al tratarse de un choque directo ante el Sevilla FC.

Prudente y enigmático al hablar de Europa

Al respecto, uno de los grandes artífices de esta nueva inercia valencianista, Largie Ramazani, apuesta por no bajar la guardia cuando se le cuestiona por Europa. "Creo que tenemos un buen equipo, vamos a seguir trabajando juntos hasta el final de temporada. El objetivo es afrontar los partidos como lo estamos haciendo", señaló, insistiendo en su discurso pese a la insistencia de la prensa: "Lo que queremos es ganar partidos, hacer feliz a la afición y vamos a seguir trabajando hasta el final de temporada".

Dichas declaraciones han sido pronunciadas este miércoles por el extremo belga en el marcado de un acto promocional del club che en el que estuvo acompañado por su inseparable Umar Sadiq, además de las jugadoras del equipo femenino Marina Martí y Lena Pérez. Junto a ellos, se mantuvo enigmático cuando se le preguntó si en el vestuario se habla del objetivo europeo: "Puede ser que sí, puede ser que no"

Los números de Ramazani en el Valencia

De lo que no cabe duda es de que Ramazani, al igual que el Valencia, ha conseguido darle la vuelta a su situación. Tanto es así, que ha dado pie a lo que parecía imposible hace solo unas semanas: el debate sobre su continuidad. Su temporada estaba dejando mucho que desear. De hecho, no había sido titular en LaLiga hasta la jornada 24, con el atenuante de haberse perdido también varios encuentros por lesión. Pero se ha ganado a Corberán y ha partido en el once en los cuatro últimos choques, respondiendo a su confianza con tres goles, dos de ellos de penalti, y acciones decisivas por banda.

En total suma 778 minutos repartidos en 20 partidos, cuatro de ellos en la Copa del Rey. A priori, un escaso bagaje para que en el Valencia se planteasen intentar su fichaje definitivo, pues en el acuerdo de cesión con el Leeds United no se contempla opción de compra. Pero las sensaciones actuales son las que mandan y Ramazani se deja querer. "Estoy aquí para trabajar, a seguir, y vamos a ver lo que pasa en el futuro. Voy a seguir trabajando fuerte hasta el final de temporada", señaló sobre su futuro, sin mojarse demasiado sobre una operación a priori complicada. No en vano, el club inglés lo tiene atado hasta 2028 tras pagar 7,7 millones de euros por su fichaje hace dos veranos, queriendo a buen seguro recuperar gran parte de la inversión realizada.

Comprende el "cabreo" de Luis Rioja

Por otro lado, Ramazani se refirió también al tremendo enfado mostrado por Luis Rioja al ser sustituido en el último encuentro ante el Alavés, su ex equipo, lo que le llevó a liarse a puñetazos con el banquillo. Para el belga, sin embargo, se trata de algo sin importancia, propio del juego y de lo mucho que se están jugando. "Es normal el cabreo de Rioja. Es un buen compañero, son cosas que pasan en el fútbol", sentenció.