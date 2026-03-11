Hugo Duro sobre el penalti de la victoria del Valencia ante el Alavés: "El jugador del Alavés que me marcaba me agarra constantemente incluso sin ver la pelota"

El delantero del Valencia, héroe ante el Alavés, asegura que el polémico penalti, para él, "era claro"

El Valencia sumó ante el Alavés tres puntos vitales para alejarse de la zona baja de la clasificación y seguir sumando buenas sensaciones para lograr el objetivo de la permanencia. Poco a poco el cuadro de Carlos Corberán vuelve a salir a flote y empiezan a verse brotes verdes en el plan del técnico che. Frente al cuadro babazorro, Hugo Duro se convirtió en el héroe al forzar un penalti y anotarlo en el último minuto de partido, dando así tres puntos cruciales en la lucha por la salvación al Valencia.

El polémico penalti del Valencia según Hugo Duro: "Para mí es claro"

El penalti fue muy reclamado por el Alavés tras unos agarrones dentro del área. Hugo Duro fue el más listo de la clase y generó la pena máxima que, de momento, mantiene lejos del descenso al Valencia. "El jugador del Alavés que me marcaba me agarra constantemente incluso sin ver la pelota. Me suelta cuando voy a rematar y al final hace que no pueda disparar bien, para mí es claro", comienza diciendo a los medios del club el delantero de Getafe. "No estaba Ramazani, que ahora es el lanzador habitual de penaltis, pero tenía confianza y agarré el balón. Cuando la cogí pensé un poco en el minuto y en el resultado, pero al final estuve muy tranquilo y en ningún momento tuve nervios. Me gusta ese tipo de estrategia: unos intentan ajustar, pero yo prefiero intentar tirar donde no se lance el portero. Sivera se tira un poquito pronto, lo que a mí me ayuda a decidir y cuando levanté la cabeza y vi que ya se iba en mi cabeza ya lo estaba celebrando porque sabía que ya no me lo podía parar así que estoy muy contento", aseguraba acerca de como vivió el momento al anotar la pena máxima.

Hugo Duro y el Valencia celebran los tres puntos ante el Alavés

En otro orden de cosas, sobre la victoria del Valencia ante el Alavés, Hugo Duro explicaba cómo afectaba el encuentro a las pretensiones del club. "Este partido nos daba alas para tener un poco de tranquilidad y poder ser más ambiciosos. Es una victoria muy importante que nos tiene que permitir trabajar más para seguir hacia arriba y no relajarnos", avisa el delantero centro del valencia que, una temporada más, sigue siendo el máximo anotador que Carlos Corberán posee en la plantilla del Valencia.