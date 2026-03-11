Buenas noticias para Corberán en la vuelta al trabajo para enfrentarse al Oviedo

La plantilla valencianista ha comenzado a preparar el duelo liguero ante el Real Oviedo con la vuelta de Lucas Beltrán, que apunta a ser una de las novedades para viajar al Carlos Tartiere

Lucas Beltrán ha protagonizado la noticia positiva del día en Paterna una mañana más. El delantero argentino ha vuelto a completar con el resto de sus compañeros la sesión de trabajo matutina bajo las órdenes de Carlos Corberán a tres días de la disputa del Valencia-Oviedo, después de quedars fuera de las tres últimas listas de convocados para los tres últimos partidos por unas molestias en el tendón rotuliano.

Lucas Beltrán se ejercitó con balón en la jornada libre del equipo de este pasado martes y ha vuelto a ser la novedad este miércoles en la vuelta al trabajo de la plantilla sobre el campo de entrenamiento. El delantero argentino se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, completando una parte de la sesión.

Esto evidentemente indica que las molestias del argentino han mejorado con respecto a las últimas semanas, según fuentes oficiales del club valencianistas, e incluso podría entrar en la convocatoria para el partido de este sábado si sus buenas sensaciones continúan a lo largo de la semana.

Así pues, a falta todavía de dos sesiones más de trabajo, Lucas Beltrán seguirá probándose para ver si puede reaparecer después de perderse los partidos contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés por su dolencia en la rodilla. Mientras, el resto del grupo trabajó con normalidad.

La estadística del Valencia en el Carlos Tartiere no es alagüeña

El Valencia visita este sábado al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde los valencianistas tan solo han ganado en siete ocasiones en los 38 partidos ligueros que han disputado y donde no gana en Primera desde hace más de treinta años.

Hace 25 años que el Valencia no juega un partido de la máxima categoría en el Carlos Tartiere, estadio en el que en sus últimas cinco visitas no logró ni una victoria, con una derrota por 3-0 y cuatro empates seguidos. El último triunfo de los blanquinegros corresponde a la temporada 1995-96 cuando, el 8 de octubre, el equipo de Luis Aragonés ganó con un solitario gol de Fernando Gómez Colomer en el minuto 71.

La visita más reciente del equipo che a Oviedo fue en la jornada 31 de la temporada 2000-01, el 22 de abril de 2001, a la que el entonces Valencia de Héctor Cúper llegaba en la tercera posición con 53 puntos, mientras que el Oviedo de Radomir Antic era décimo sexto con 32 puntos. En aquel partido, el Valencia empató sin goles cuatro días después de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones con prácticamente el mismo bloque que eliminó al Arsenal.